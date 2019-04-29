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29.04.2019 01:25
Рубрика: В мире

В Испании после парламентских выборов подсчитали 99 процентов голосов

Текст: Юрий Когалов

В Испании практически завершили подсчет голосов после проведения в воскресенье внеочередных парламентских выборов. После обработки 99 процентов бюллетеней уверенно лидирует Испанская социалистическая рабочая партия. Ее поддержали 28,7 процента испанцев, пришедших на избирательные участки. Это дает ей возможность занять 123 кресла в 350-местном парламенте - в полтора раза больше, чем три года назад.

Фото: AP Photo/Emilio Morenatti Фото: AP Photo/Emilio Morenatti
Фото: AP Photo/Emilio Morenatti

Ее главный конкурент - Народная партия - наоборот утратила поддержку населения. За нее проголосовали только 16,68 процентов избирателей. С таким результатом консерваторы могут рассчитывать лишь на 66 мест в парламенте (при 135 в 2016 году).

Фото: AP Photo/David Goldman
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На третьем месте разместилась партия "Граждане" с 15,84 процента голосов (57 мест), на четвертом - "Унидас Подемос" с 11,95 процента (35 кресел). На пятом оказалась крайне правая "Вокс" с 10,26 процента (24 места), за последние полгода (после выборов в региональный парламент Андалусии) набравшая большое количество сторонников. Три года назад она получила лишь 0,2 процента голосов. Теперь же ее поддержка выросла в 50 раз.

Оставшиеся 45 мест в парламенте распределились среди девяти региональных сил националистического толка.

Таким образом, ни одна партия не получила достаточной поддержки, чтобы самостоятельно сформировать правительства, что открывает путь для создания коалиций. Наиболее вероятным местным экспертам видится варианты объединения социалистов с "Гражданами" (что дает им 180 мест при необходимом минимуме в 176). Также не исключается союз ИСРП с "Унидас Подемос" и "Левыми республиканцами Каталонии" или с "Унидас Подемос", "Вместе за Каталонию" и Баскской националистической партией.

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Кстати, явка на выборах составила 75,7 процента, то есть своим правом голоса воспользовались 26 миллионов испанцев из 36,8 миллиона. 1,5 миллиона голосовали в первый раз.

Испанцам предстояло выбрать 208 сенаторов и 350 депутатов. На эти места в законодательном органе претендовали 1318 и 4016 человек, соответственно. Организация выборов обошлась бюджету в 139 миллионов евро. Безопасность обеспечивали 90 тысяч стражей порядка.

Интересно, что в последние три дня предвыборной гонки партии потратили на агитацию в социальных сетях практически столько же, сколько за все остальное время кампании. До 24 апреля они в совокупности израсходовали 1,6 миллиона евро, а уже 27 апреля - 3,4 миллиона.

В мире Европа Испания
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