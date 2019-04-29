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29.04.2019 14:18
Рубрика: В мире

В Италии финансово поддержат молодоженов, решивших венчаться в церкви

Текст: Нива Миракян (Рим)

Входящая в правительственную коалицию партия "Лига" внесла на рассмотрение итальянского парламента законопроект, предусматривающий введение специального бонуса, который мотивирует молодых итальянцев на совершение обряда венчания в стенах храма.

Фото: Reuters
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На введение финансовой премии "лигистов" подтолкнула неутешительная статистика. За последние годы итальянская молодежь резко потеряла интерес к этой некогда обязательной для католической Италии церемонии. За десять лет количество церковных браков сократилось аж на 34 процента - если в 2006-м году таких союзов было зарегистрировано 162 тысячи, то в 2016-м году на венчание решились всего 107 тысяч молодых итальянцев.

"Матримониальный бонус" будет представлять собой, по сути, компенсацию трат, связанных с организацией церковного обряда венчания. В частности, будут учтены средства, потраченные на оформление храма, на наряды жениха и невесты, на визажиста и парикмахера, а также на оплату ресторана и услуг свадебного фотографа. Как говорится в тексте законопроекта, молодоженам-католикам, предоставившим подтверждающую документацию, позволят в течение пяти лет списать с налогов до 20 тысяч евро, то есть по 4 тысячи евро в год.

Однако есть одно важное "но" - на финансовое вознаграждение смогут претендовать далеко не все жители Апеннин. Воспользоваться "бонусом" смогут лишь граждане Италии в возрасте до 35-ти лет, чей совокупный годовой доход не превышает 23 тысячи евро. По предварительным расчетам, итальянской казне введение этой нормы обойдется в 65 миллионов евро в 2019-м году и 75 миллионов евро в 2020-м году.

В мире Европа Италия А как у них?
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