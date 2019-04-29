Новости

Милонов предложил меньше работать зимой 07:10
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе 06:48
В Мексике 11 человек погибли в ДТП с автобусом 06:44
Минобороны: 28 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ 06:00
Два американских военных корабля прошли через Тайваньский пролив 05:30
Япония вдвое повысит дальность своих ракет класса "земля - корабль" 05:18
Компания АЛРОСА заплатит штраф за загрязнение реки 05:17
В Швейцарии немецкие лыжники погибли при сходе лавины 04:51
Демократы поддержали выдвижение Байдена на пост президент США 04:32
Сбой в системе проверки паспортов нарушил работу аэропортов Австралии 04:04
Одного из погибших при крушении Як-18 похоронят в Вологде 03:51
Эрдоган пообещал остановить заговор против народа Ливии 03:36
Эксперты призвали Макрона не спешить с восстановлением Нотр-Дама 03:34
Жертвами тропических ливней в Индонезии стали 17 человек 03:05
В Греции телеоператор стал жертвой пиротехники 02:41
Один человек погиб в результате стрельбы у церкви в США 02:35
Пушков прокомментировал заявление Зеленского о миссии Украины 02:17
Около 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за снегопада 02:03
Береговая охрана Южной Кореи выручила российскую яхту 01:45
Аскаров стал лучшим вратарем юниорского ЧМ 01:06
На Шри-Ланке запретили носить закрывающую лицо одежду 00:59
В Квебеке эвакуированы более семи тысяч человек из-за паводка 00:39
Работа аэропорта Гатвик снова была нарушена из-за дрона 00:17
Boeing с горящим двигателем приземлился в крупнейшем городе ЮАР 00:06
СМИ: Великобритания готовит пакет мер противодействия России и Китаю 28.04.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Что можно и что нельзя делать на Пасху
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
29.04.2019 06:44
Рубрика: В мире

В Мексике 11 человек погибли в ДТП с автобусом

На севере Мексики перевернулся автобус, в котором находились 40 пассажиров. Авария произошла рано утром в воскресенье, когда транспортное средство следовало из Мехико в город Торреон на севере страны.

Около 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за снегопада

В результате ДТП погибли 11 человек, в их числе трое детей, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters. По данным спасателей, жертв может оказаться больше, так как не менее трех человек все еще остаются заблокированными под обломками автобуса.

Спасательная операция на месте происшествия продолжается. По предварительным данным, водитель автобуса заснул за рулем и потерял управление.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

National Interest: США могут заключить временное соглашение с Россией
Названа причина крушения катера в Финском заливе
Умер создатель Ил-76 и Ил-96 Генрих Новожилов
Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
Пугачева встретилась с проигравшими в финале "Голоса" детьми