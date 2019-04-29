В Мексике 11 человек погибли в ДТП с автобусом

На севере Мексики перевернулся автобус, в котором находились 40 пассажиров. Авария произошла рано утром в воскресенье, когда транспортное средство следовало из Мехико в город Торреон на севере страны.

В результате ДТП погибли 11 человек, в их числе трое детей, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters. По данным спасателей, жертв может оказаться больше, так как не менее трех человек все еще остаются заблокированными под обломками автобуса.

Спасательная операция на месте происшествия продолжается. По предварительным данным, водитель автобуса заснул за рулем и потерял управление.