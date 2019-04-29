В Москве простились с Элиной Быстрицкой

В Государственном академическом Малом театре простились с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, ушедшей из жизни 26 апреля в возрасте 91 года. На сцене этого театра актриса прослужила более полувека.

Проводить знаменитую артистку в последний путь пришли поклонники ее творчества, друзья и коллеги. Гражданская панихида прошла в зрительном зале Малого театра. Портрет Быстрицкой был окружен венками, в том числе от президента России Владимира Путина и правительства, на специальных подушечках лежали награды актрисы. Гроб стоял на сцене, рядом с ним - почетный караул, передает РИА Новости.

Одними из первых проститься с Элиной Быстрицкой пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, а также народные артисты России Борис Клюев и Валерий Баринов.

"Я помню ее выход в красном платье (в спектакле "Волки и овцы", - прим. "РГ") - ничего красивее я не видел, был какой-то взрыв красоты, - цитирует ТАСС слова Баринова. - Ее глаза излучали красоту и достоинство. Она прожила целую жизнь, больше 50 лет на сцене".

"Для меня это эталон женщины, моя любимая актриса, мы смотрели на нее замирая - такая красавица", - отметил Калягин.

После церемонии прощания актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая после продолжительной болезни скончалась 26 апреля в возрасте 91 года. За свою жизнь она сыграла в таких знаковых советских фильмах, как "Все остается людям", "Неоконченная повесть" и "Добровольцы". Но всенародную славу Быстрицкой принесла роль Аксиньи в фильме сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958).