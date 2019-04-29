В Москве возложили венки в честь Дня Победы от Посольства Беларуси в России

Накануне празднования Дня Победы в Москве состоялась торжественная церемония возложения венка и цветов от Посольства Беларуси в России к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и памятным знакам "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой" в Александровском саду.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко, ветераны Великой Отечественной войны, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, статс-секретарь - заместитель Министра иностранных дел России Григорий Карасин, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, Директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Андрей Руденко, представители Секретариата Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, аппарата Государственной Думы, Евразийской экономической комиссии, Исполнительного комитета СНГ, ОДКБ, научных и творческих кругов Москвы, белорусской диаспоры.

Военный образцовый оркестр Почетного караула исполнил Государственный гимн Беларуси, а рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка торжественным маршем прошла перед участниками возложения.

Как отметил Владимир Семашко, семьдесят четыре года назад многонациональный советский народ одержал Великую Победу, которая спасла наши страны от порабощения, уничтожила фашизм, освободила Европу, защитила мир от "коричневой чумы".

"Двадцать семь миллионов жизней советских людей на её алтаре. Беларусь и Россия заплатили за свободу и независимость саму высокую цену", - подчеркнул глава дипмиссии. Он напомнил, что Беларусь первой из республик СССР приняла на себя жестокий удар агрессора и не покорилась ему. Несмотря на настоящий геноцид, развязанный гитлеровцами против белорусского народа, в партизанских лесах, в подполье самоорганизовалось мощное и неукротимое всенародное Сопротивление. В 1943 году (задолго до открытия Второго фронта) почти 60% ее территории контролировали белорусские партизаны. В результате нацистской политики "выжженной земли" в Беларуси было разрушено более 200 городов и районных центров, 9 200 деревень, 628 из которых постигла страшная участь - фашистские палачи полностью погребли их под слоем пепла вместе с жителями, не пощадив ни стариков, ни детей. После Победы Беларусь не досчитались трети своих сыновей и дочерей.

"В этом году отмечается 75-летие освобождения Беларуси - 3 июля в День Независимости, - подчеркнул Владимир Семашко. - Именно в этот день была освобождена наша столица - Минск. И отметим мы этот юбилей масштабно и по союзному вместе, вместе с нашими братьями россиянами. 9 мая на всенародное шествие "Беларусь помнит", которое пройдет по всем белорусским городам и поселкам, выйдет вся Беларусь. К мемориалам и памятникам, а их у нас почти 9 тысяч, соберутся белорусы от мала до велика. И ни один военный памятник не исчез с белорусской земли. Наоборот, с каждым годом их все больше, и они впечатляют как Хатынь и Брестская крепость, как Тростенец и Буйничское поле"...

Владимир Семашко особо отметил, что в наших государствах "никто не забыт и ничто не забыто". И для живущих сейчас, и для будущих поколений это не абстрактный лозунг - это практические действия, начиная от заботы о ветеранах и заканчивая антивоенными резолюциями на международных площадках.

"И мы не имеем права растранжиривать наши общие достижения, у нас единая цель и святая обязанность - приумножать их во благо нынешних и будущих поколений белорусов и россиян. Вместе защищать и крепить Союзное государство", - подчеркнул посол.

Глава дипмиссии также передал поздравления всем белорусам и россиянам с приближающимся Днем Победы, здоровья, счастья, благополучия.

"Поколению победителей, павшим в боях, умершим от ран, и живым героям Великой Отечественной войны: воинам, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла - бесконечная благодарность, вечная и светлая память", - сказал посол.

Статс-секретарь российского МИД, замминистра Григорий Карасин отметил, что это очень хорошая, славная традиция, заложенная Посольством Беларуси, возлагать венки и цветы здесь в Москве накануне Дня Победы к Могиле Неизвестного солдата, к стелам города-героя Минска и Брестской крепости в Александровском саду.

"Это очень важная эмоциональная составляющая наших отношений, которая объединяет все поколения - как поколение победителей, так их детей, внуков и правнуков. Это создает очень важное для наших стран и народов чувство единства, которое необходимо для решения всех без исключения проблем - и экономических, и социальных, и политических", - подчеркнул Григорий Карасин.