В Польше станет больше американских военных

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о договоренности между Варшавой и Вашингтоном о расширении американского военного присутствия в республике.

"Мы можем сказать так: решение, касающееся количественного усиления американских войск в Польше, принято. Сейчас мы договариваемся о деталях. Мы находимся на хорошем пути, чтобы еще в этом году завершить переговоры успехом", - заявил глава оборонного ведомства в эфире Польского телевидения.

Напомним, что Польша и США ведут переговоры об усилении американского военного присутствия на польской территории с осени прошлого года. Сама инициатива о создании "Форта Трамп" прозвучала в ходе состоявшегося визита в Вашингтон президента республики Анджея Дуды. Тогда Варшава даже заявила о готовности потратить до двух миллиардов долларов на создание соответствующей инфраструктуры для американской военной базы.

Сейчас в Польше на ротационной основе находится около 3,5 тысяч американских военных. Кроме того, в республике так же размещен многонациональный батальон НАТО общей численностью около тысячи военнослужащих.