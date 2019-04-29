Новости

На Красной площади началась первая ночная репетиция Парада Победы 22:28
В Польше станет больше американских военных 22:00
В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь 21:32
Фолк-группа OYME представила в Дагестане один из самых необычных видеоклипов 21:17
СМИ: Лидера "ИГ" показали впервые за пять лет 21:14
В центре Парижа из-за пожара эвакуировали отель 20:53
Перечень олимпиад и конкурсов на получение президентских грантов расширят 19:43
В Мурманске появятся две рыбоперерабатывающие фабрики 19:31
Назван срок проверки результатов голосования на шоу "Голос. Дети" 19:28
Володин возглавил Совет благотворителей "Справедливой помощи Доктора Лизы" 19:04
Лавров прокомментировал резолюции Киева в ЮНЕСКО по Крыму 19:02
"Газпром" оспорил арест активов в Люксембурге из-за "Нафтогаза" 18:54
В Уфе назвали причину смерти семьи из пяти человек 18:37
В Нижнем Тагиле сироте дали жилье без пола и с заколоченными окнами 18:30
На Ставрополье с отравлением госпитализированы 16 виноградарей 18:28
Эрдоган предложил Трампу решить спор по С-400 18:17
Крейсеры СФ уничтожили в Баренцевом море десантный отряд "противника" 18:15
Путину рассказали о будущем улове сардин 18:12
ФСБ разоблачила ячейку "ИГ" в Подмосковье 18:12
На Кубани учителя наказали за "Владимирский централ" на уроке музыки 18:05
"Газпром" прогнозирует сохранение объема экспорта в Европу в 2019 году 18:03
В Петербурге оставили под стражей бывшего вице-губернатора Оганесяна 17:57
Полиция Ленобласти проверит семью, напоившую ребенка пивом в автобусе 17:54
Посол России в США: "Белые каски" готовят новые провокации в Сирии 17:52
На Вятке цыганка выманила у пенсионерки закопанный в земле миллион 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали, в каком море вода самая теплая
В Гидрометцентре рассказали, в каком море вода самая теплая
У православных началась Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных началась Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
29.04.2019 22:00
Рубрика: В мире

В Польше станет больше американских военных

Текст: Сергей Новиков

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о договоренности между Варшавой и Вашингтоном о расширении американского военного присутствия в республике.

"Мы можем сказать так: решение, касающееся количественного усиления американских войск в Польше, принято. Сейчас мы договариваемся о деталях. Мы находимся на хорошем пути, чтобы еще в этом году завершить переговоры успехом", - заявил глава оборонного ведомства в эфире Польского телевидения.

Американский военный грузовик загорелся в Польше

Напомним, что Польша и США ведут переговоры об усилении американского военного присутствия на польской территории с осени прошлого года. Сама инициатива о создании "Форта Трамп" прозвучала в ходе состоявшегося визита в Вашингтон президента республики Анджея Дуды. Тогда Варшава даже заявила о готовности потратить до двух миллиардов долларов на создание соответствующей инфраструктуры для американской военной базы.

Сейчас в Польше на ротационной основе находится около 3,5 тысяч американских военных. Кроме того, в республике так же размещен многонациональный батальон НАТО общей численностью около тысячи военнослужащих.

В мире Европа Польша В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассчитывает договориться с Зеленским об общем гражданстве
"Газпром" оспорил попытки Дании помешать "Северному потоку-2"
Шойгу: США занимаются военно-биологическими программами у границ ШОС
ФСБ обезвредила законспирированную террористическую ячейку в Подмосковье
Назван срок проверки результатов голосования на шоу "Голос. Дети"