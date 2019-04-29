В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь

Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.

Куда больше в предпраздничную неделю россияне интересуются алкогольной продукцией (спрос вырос на 34 процента). На втором месте - безалкогольные напитки (рост спроса - 27 процентов), на третьем - готовые блюда (26 процентов). Чуть менее значительным оказалось увеличение спроса на товары для дома (10 процентов).

Представители сервиса отмечают продолжающийся рост цен на абсолютное большинство потребительских товаров.

Для исследования было проанализировано 120 тысяч чеков пользователей из 9 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Казани, Уфы, Челябинска и Новосибирска.