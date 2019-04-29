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29.04.2019 20:09
Рубрика: Общество

С человеческим лицом

В России разработали роботов, которых невозможно отличить от реальных людей
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(7853)
Российские специалисты разработали антропоморфного робота. Он выглядит, как молодой привлекательный мужчина, который в точности копирует мимику человека, способен двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами", говорить, показывать эмоции.

В "лице" используются 29 модулей, которые позволяют задавать искусственным мышцам любое положение. Робот может заменить сотрудников почты, банков, муниципальных учреждений. "Мы верим, что сможем приблизиться к неотличимому образу человека в лице робота. Может быть, вы даже не сразу поймете, что говорите с роботом, но барьер будет уже сломан", - рассказал председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.

В будущем антропоморфные роботы даже могут стать телеведущими или театральными актерами

Сегодня человекоподобные роботы способны впечатлить даже убежденных скептиков. Гуманоидами принято называть тех роботов, которые только отчасти напоминают человека. В мире есть самые необычные модификации. Например, еще в 2009 году в Объединенных Арабских Эмиратах (страна крайне заинтересована в разного рода технологиях) появился ибн Сина, первый в мире арабско-говорящий гуманоидный робот с присущими восточному мужчине атрибутами: бородой и арафаткой. Робот, действительно, очень похож на настоящего араба, но мимика оставляет желать лучшего.

Фото: istockphoto.com
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Антропоморфные же роботы обладают крайне высокой степенью внешнего сходства с человеком. Ученым приходится прикладывать огромные усилия, чтобы материал, имитирующий человеческую кожу, выглядел как настоящий, а мимика была реалистичной. Особенно преуспевает в производстве таких моделей Япония. В 2014 году профессор Университета города Осака Хироси Исигуро разработал робота-телеведущую. "Девушка", созданная пять лет назад, получилась не менее красивой и раскрепощенной, чем реальная знаменитость. Остается только гадать, какие еще "люди" могут появиться с легкой руки этого японца, широко известного в мире. Он же создал модель Geminoid F. Девушка оказалась настолько реалистичной, что даже сыграла женскую роль в одном из спектаклей в Токио. Обычно люди опасаются, что роботы отберут у них работу. Таких принято успокаивать тем, что роботы не смогут занять творческие профессии. Но это как раз не тот случай.

Еще один возможный сценарий - робот-преподаватель в университете. Профессор Аалборгского университета (Дания) Хенрик Шарфе создал робота по своему подобию. Седовласый мужчина в клетчатом пиджаке ничем не отличается от среднестатистического преподавателя. Его мимика даже позволяет рассердиться на недобросовестных студентов.

Общество Наука В мире Восточная Азия Япония В мире Ближний Восток ОАЭ Роботы: настоящее и будущее
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