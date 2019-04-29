В Швейцарии немецкие лыжники погибли при сходе лавины

На юге Швейцарии в результате схода лавины погибли четыре лыжника из Германии. Инцидент произошел в районе высокогорного альпийского перевала Грюнхорнлюкке.

По данным полиции, группа немецких туристов покинула горный приют в пятницу утром и направилась через перевал Грюнхорнлюкке к другому горному приюту Конкордиахютте, пишет РИА Новости.

К концу дня лыжники так и не прибыли в назначенный пункт, и местные власти организовали их поиски. Из-за плохих погодных условий спасатели смогли продолжить поисковую операцию лишь во второй половине дня субботы.

Вскоре тела четырех туристов были найдены под завалами снега. Сейчас проводится идентификация погибших.