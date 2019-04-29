В Великобритании загорелся лес Винни-Пуха

В Англии произошло возгорание леса, где жил культовый книжный персонаж, медвежонок Винни-Пух. Огонь стал стремительно распространяться в ночь на понедельник в том самом лесу Эшдаун Восточного Сассекса, который описан в рассказе Алана Милна "Винни-Пух", сообщает ВВС.

Об инциденте в лесу Эшдаун впервые стало известно от очевидца, сообщившего о начавшемся возгорании в воскресенье в 21:30 по местному (23:30 по московскому) времени в пожарно-спасательную службу графства Сассекс, исторической области на юге Англии. Уже через несколько часов огонь бушевал на площади 20 гектаров в ущелье и подлеске в районе Королевского залива.

В считанные минуты на месте происшествия оказались шесть пожарных команд. По словам представителя местной пожарной службы Эндрю Гаусдена, пламя уничтожило область долины около Даддлсвелла. По его словам, возгорание произошло не в результате умышленного поджога, как ранее предполагали спасатели. Причина возгорания кроется в очень сухом подлеске, который по пока неустановленной причине воспламенился довольно быстро из-за жаркой погоды, установившейся в этой местности в последние дни. Крис Саттон, лесничий местного заповедника, сказал, что папоротник в этом районе был "сух, как солома", а на земле валялись многочисленные разрушившиеся от жары яйца и гнезда птиц.

По его словам, лес Эшдаун является важной средой обитания ночных и дартфордских камышевок, а также многочисленных гадюк и ящериц, которые могли погибнуть во время пожара. "Крупные животные, такие как лисы и олени, смогли покинуть этот район довольно быстро, - сказал лесничий. - Но не все потеряно - через четыре недели у нас будет расти трава, а через шесть месяцев вы, вероятно, не поймете, что здесь произошел крупный пожар". По его словам, животные и насекомые из близлежащих районов быстро заселят территорию, пораженную огнем.

Алан Милн создал книги о Винни-Пухе в 1920-х годах, когда жил в этом районе, недалеко от Хартфилда. В этом городке, он, уроженец Лондона, умер в 1936 году. Лес Эшдаун в его легендарной книге был источником вдохновения для самого Вини-Пуха и его друзей. Лес находится в высокогорной местности с исключительной природной красотой и занимает площадь 2500 гектаров. Первоначально он использовался для охоты на оленей в нормандские времена, а в 20-м веке получил национальную и международную защиту из-за своего уникального ареала своей дикой природы.