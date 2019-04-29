Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе

Не только граждане, но и профессионалы - судьи региональных судов часто путаются в ответах на сложные вопросы о разделе имущества после развода. Поэтому разъяснение, которое дал Верховный суд по одному из "земельных" споров, может оказаться особенно полезным владельцам семейных соток.

Дележ общего имущества супругов нередко становится сложной правовой проблемой. Особенно если речь идет о разделе не купленной, а полученной когда-то бесплатной земли.

Ведь местная власть в советские годы выделяла участки под сады и огороды не на какую-то конкретную семью, а на гражданина, работника предприятия или организации. Теперь у абсолютного большинства дачников эти сотки оформлены в собственность. А как их делить при разводе? Как общее имущество? Но какое же оно общее - по документам его получал один человек.

История, которой занялся Верховный суд, началась банально - в районный суд обратилась гражданка с иском. В нем была просьба - сначала расторгнуть брак, а потом разделить совместно нажитое имущество пополам между супругами.

Имущество состояло из двух участков земли, снегохода, автомобиля и двух домов, один из которых был жилой, а второй стоял недостроенный.

Суд первой инстанции иск гражданки удовлетворил частично - брак он расторг, жилой дом поделил пополам. В остальном иске было отказано. Апелляция с таким решением согласилась.

Отказ в разделе участков районный суд объяснил следующим образом - по Семейному кодексу земля, о которой идет речь в споре, не относится к общему имуществу супругов, поскольку бывший муж получил сотки по так называемой "безвозмездной сделке".

После такого решения пришлось недовольной бывшей половине дойти до Верховного суда РФ, отстаивая свои права. В Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ аргументы недовольной истицы изучили и сказали, что заявительница права, а их коллеги приняли решение "с существенными нарушениями норм материального права".

Бесплатные сотки, полученные от местной власти, при разводе суд разделит пополам между супругами

И вот как объяснил свою позицию высокий суд. Он начал с Семейного кодекса РФ. Там есть несколько статей, посвященных общему имуществу супругов. Так, в статье 34 СК перечислено, что относится к этому общему имуществу супругов и что к нему не относится. Все доходы и все купленное в браке, не важно, на кого оно оформлено и кто вносил деньги - общее.

Кроме вещей и денег общими считаются движимое и недвижимое имущество, паи, ценные бумаги, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или другие коммерческие организации.

Не будет считаться общим имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак. И будет личным добро, полученное в период брака в дар, по наследству или по так называемым "безвозмездным сделкам". Об этом сказано в 36-й статье Семейного кодекса РФ.

Из материалов этого судебного спора Верховный суд увидел, что два участка супругов образовались из одного участка, который получил бывший супруг еще в далеком 1984 году от органов местного самоуправления для садоводства в "бессрочное пользование".

Кстати, на момент получения соток для дачи гражданин пребывал в зарегистрированном браке уже почти полгода.

Позже мужчина на эти сотки оформил право собственности. За двадцать с лишним лет брака некогда единый участок земли был по семейным обстоятельствам разделен на два участка.

Далее Верховный суд РФ перешел к Гражданскому кодексу.

Там в статье 8 сказано, что гражданские права и обязанности возникают в том числе из договоров и "иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но и не противоречащих ему". А также из актов государственных органов и органов местного самоуправления.

Таким образом - делает вывод Верховный суд РФ - законодатель разграничивает в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей договоры (сделки), акты государственных органов и органов местного самоуправления и не относит последние к безвозмездным сделкам.

Верховный суд РФ подчеркнул важное обстоятельство - бесплатная передача земли одному из супругов во время брака на основании акта органа местного самоуправления не может являться основанием его отнесения к личной собственности этого супруга.

Вывод Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда звучит следующим образом.

Поскольку право собственности у бывшего супруга на спорные участки земли возникло не на основании безвозмездной сделки, то выводы местных судов об отнесении этого спорного имущества к личной собственности ответчика в порядке 36-й статьи Семейного кодекса РФ противоречит положениям закона.

По мнению Верховного суда РФ, при таких обстоятельствах у местных судов не было никаких оснований для отказа истице в ее просьбе. А именно - разделить поровну между бывшими супругами эти земельные участки.

Определение № 64-КГ17-10.