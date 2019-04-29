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29.04.2019 17:50
Рубрика: Власть

Как развести сотку

Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
Текст: Наталья Козлова
Не только граждане, но и профессионалы - судьи региональных судов часто путаются в ответах на сложные вопросы о разделе имущества после развода. Поэтому разъяснение, которое дал Верховный суд по одному из "земельных" споров, может оказаться особенно полезным владельцам семейных соток.
Деление нажитого при разводе вызывает вопросы и у судей. Фото: Photoxpress Деление нажитого при разводе вызывает вопросы и у судей. Фото: Photoxpress
Деление нажитого при разводе вызывает вопросы и у судей. Фото: Photoxpress

Дележ общего имущества супругов нередко становится сложной правовой проблемой. Особенно если речь идет о разделе не купленной, а полученной когда-то бесплатной земли.

Ведь местная власть в советские годы выделяла участки под сады и огороды не на какую-то конкретную семью, а на гражданина, работника предприятия или организации. Теперь у абсолютного большинства дачников эти сотки оформлены в собственность. А как их делить при разводе? Как общее имущество? Но какое же оно общее - по документам его получал один человек.

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История, которой занялся Верховный суд, началась банально - в районный суд обратилась гражданка с иском. В нем была просьба - сначала расторгнуть брак, а потом разделить совместно нажитое имущество пополам между супругами.

Имущество состояло из двух участков земли, снегохода, автомобиля и двух домов, один из которых был жилой, а второй стоял недостроенный.

 Суд первой инстанции иск гражданки удовлетворил частично - брак он расторг, жилой дом поделил пополам. В остальном иске было отказано. Апелляция с таким решением согласилась.

Отказ в разделе участков районный суд объяснил следующим образом - по Семейному кодексу земля, о которой идет речь в споре, не относится к общему имуществу супругов, поскольку бывший муж получил сотки по так называемой "безвозмездной сделке".

После такого решения пришлось недовольной бывшей половине дойти до Верховного суда РФ, отстаивая свои права. В Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ аргументы недовольной истицы изучили и сказали, что заявительница права, а их коллеги приняли решение "с существенными нарушениями норм материального права".

Бесплатные сотки, полученные от местной власти, при разводе суд разделит пополам между супругами

И вот как объяснил свою позицию высокий суд. Он начал с Семейного кодекса РФ. Там есть несколько статей, посвященных общему имуществу супругов. Так, в статье 34 СК перечислено, что относится к этому общему имуществу супругов и что к нему не относится. Все доходы и все купленное в браке, не важно, на кого оно оформлено и кто вносил деньги - общее.

Кроме вещей и денег общими считаются движимое и недвижимое имущество, паи, ценные бумаги, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или другие коммерческие организации.

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Не будет считаться общим имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак. И будет личным добро, полученное в период брака в дар, по наследству или по так называемым "безвозмездным сделкам". Об этом сказано в 36-й статье Семейного кодекса РФ.

Из материалов этого судебного спора Верховный суд увидел, что два участка супругов образовались из одного участка, который получил бывший супруг еще в далеком 1984 году от органов местного самоуправления для садоводства в "бессрочное пользование".

Кстати, на момент получения соток для дачи гражданин пребывал в зарегистрированном браке уже почти полгода.

Позже мужчина на эти сотки оформил право собственности. За двадцать с лишним лет брака некогда единый участок земли был по семейным обстоятельствам разделен на два участка.

Далее Верховный суд РФ перешел к Гражданскому кодексу.

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Там в статье 8 сказано, что гражданские права и обязанности возникают в том числе из договоров и "иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но и не противоречащих ему". А также из актов государственных органов и органов местного самоуправления.

Таким образом - делает вывод Верховный суд РФ - законодатель разграничивает в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей договоры (сделки), акты государственных органов и органов местного самоуправления и не относит последние к безвозмездным сделкам.

Верховный суд РФ подчеркнул важное обстоятельство - бесплатная передача земли одному из супругов во время брака на основании акта органа местного самоуправления не может являться основанием его отнесения к личной собственности этого супруга.

Вывод Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда звучит следующим образом.

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Поскольку право собственности у бывшего супруга на спорные участки земли возникло не на основании безвозмездной сделки, то выводы местных судов об отнесении этого спорного имущества к личной собственности ответчика в порядке 36-й статьи Семейного кодекса РФ противоречит положениям закона.
По мнению Верховного суда РФ, при таких обстоятельствах у местных судов не было никаких оснований для отказа истице в ее просьбе. А именно - разделить поровну между бывшими супругами эти земельные участки.

Определение № 64-КГ17-10.

Власть Право Семейное право Власть Право Гражданское право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Семейное законодательство Гражданское законодательство Постановления Верховного Суда РФ Разводы и алименты
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