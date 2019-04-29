Видео: Президент Туркменистана зачитал рэп про коня

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный), родившегося 1 января 2019 года. Об этом сообщило Туркменское телевидение.

Выступление состоялось на праздничных скачках в честь Национального праздника туркменского коня. Отмечается, что текст прочитанного произведения сочинен лично главой Туркменистана, а музыку написал его внук Керимгулы. Он же аккомпанировал и подпевал президенту.

В песне речь идет о жеребенке Ровач, который является предвестником благополучия для всей страны, а также источником вдохновения.

Напомним, что еще в июле прошлого года Бердымухамедов впервые попробовал себя в качестве рэп-исполнителя. Тогда он сочинил композицию в честь международного авторалли "Амуль-Хазар 2018", а в декабре он исполнил песню собственного сочинения на предновогоднем банкете.