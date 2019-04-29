Новости

В Госдуму внесены поправки в целях борьбы с аптечной наркоманией 13:25
Под Иркутском из-за пожара эвакуировали 60 детей 13:23
В Уфе продлили арест двоим экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании 13:18
Апрель 2019 года вошел в шестерку самых сухих месяцев 13:15
Крым возглавил медиарейтинг инвестпривлекательности регионов России 13:13
Ученые рассказали о новом виде промысла у неандертальцев 13:13
Россия передала Киргизии вертолеты и броневики 13:13
В Великобритании загорелся лес Винни-Пуха 13:08
Песков: Выводы по реализации закона об оскорблении власти делать рано 13:07
Освобождавшему Беларусь 100-летнему ветерану подарили трактор 13:02
В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви 12:59
Кроссовер Chery стал самым востребованным "китайцем" с пробегом 12:41
Десятки московских улиц перекроют из-за репетиции Парада Победы 12:37
ВТБ снизил ставку по льготной ипотеке до 5 процентов 12:29
Сатанисты подали в суд на власти Массачусетса за отказ в установке пентаграммы 12:25
В Джоне Сноу узнали персонажа русских сказок 12:23
Власти Индонезии решили перенести столицу с острова Ява 12:17
В Забайкалье собрали 600 тысяч рублей для погорельцев 12:07
Жительница Югры отдала два миллиона продавцам чудо-пластырей 12:00
Минск рассчитывает на развитие контактов с Советом Европы 12:00
Разведчик из ОАЭ покончил с собой в турецкой тюрьме 11:52
Власти Бразилии решили избавиться от философии в университетах 11:51
В Подмосковье на акции "Лес Победы" высадят 51 тысячу деревьев 11:51
Renault Arkana официально представят в Москве 22 мая 11:47
Эксперты предсказали дорожные пробки и очереди в терминалах 30 апреля 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали, в каком море вода самая теплая
В Гидрометцентре рассказали, в каком море вода самая теплая
Шесть главных изменений, которые скоро произойдут в школах и вузах
Шесть главных изменений, которые скоро произойдут в школах и вузах
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
29.04.2019 11:51
Рубрика: В мире

Власти Бразилии решили избавиться от философии в университетах

Текст: Алексей Чуриков

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил, что правительство прекратит финансировать преподавание гуманитарных наук в государственных университетах страны. Первыми "под нож" попадут такие дисциплины как философия и социология, наличие которых в местных ВУЗах фактически признается действующим главой бесполезным. Напомним, что Болсонару пришел к власти на волне популизма крайне правого толка, обещая, в том числе, радикальные перемены в системе образования.

Бразильский лидер неоднократно заявлял, что местные университеты "уничтожены левацкой, социалистической идеологией" и являются ее рассадником, а школы необходимо превратить в некие гражданско-военно-религиозные кампусы, где будет воспитываться новое поколение бразильцев. "Наша цель - сосредоточить усилия на предметах, дающих моментальную отдачу населению, таких как: ветеринария, медицина и инженерные науки", - написал Болсонару на своей страничке в Twitter. В свою очередь, министр образования, Абрахам Вайнтрауб, в защиту этого предложения отметил, что Бразилия перенимает лучший мировой опыт, и привел в пример Японию, якобы отказавшуюся от господдержки факультетов философии в своих ведущих университетах.

Бразилия стала лидером по уничтожению тропических лесов в 2018 году

Заявленная мера вызвала шквал критики в адрес бразильского руководства со стороны профессиональных сообществ представителей гуманитарных наук. Более 30 ассоциаций подготовили обширную ноту протеста, в которой, помимо доходчивых аргументов в пользу наличия в образовательной программе философии и социологии, уличили бразильское правительство в распространении фейковых новостей - японское правительство под давлением общественных организаций и самих университетов в итоге отказалось от этой идеи.

Эксперты отмечают неконституционность планов правительства, ведь в законе четко прописано, что "государственные ВУЗы пользуются полной дидактической и научной свободой", самостоятельно определяя перечень преподаваемых дисциплин. Подобная тенденция, подчеркивают местные специалисты, указывает на явное желание бразильского руководства пойти дальше и исключить из числа поддерживаемых государством факультеты журналистики, культурологии, психологии, и религиоведения - все те дисциплины, где так или иначе культивируется способность анализа и критического мышления.

В мире Южная Америка Бразилия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о перспективах решения выдать паспорта РФ украинцам
В Госдуме рассказали о дальнейшем снижении трат на закупку вооружений
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
Эксперты предсказали дорожные пробки и очереди в терминалах 30 апреля
Представитель Алсу сообщила об угрозах в адрес певицы