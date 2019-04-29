Власти Бразилии решили избавиться от философии в университетах

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил, что правительство прекратит финансировать преподавание гуманитарных наук в государственных университетах страны. Первыми "под нож" попадут такие дисциплины как философия и социология, наличие которых в местных ВУЗах фактически признается действующим главой бесполезным. Напомним, что Болсонару пришел к власти на волне популизма крайне правого толка, обещая, в том числе, радикальные перемены в системе образования.

Бразильский лидер неоднократно заявлял, что местные университеты "уничтожены левацкой, социалистической идеологией" и являются ее рассадником, а школы необходимо превратить в некие гражданско-военно-религиозные кампусы, где будет воспитываться новое поколение бразильцев. "Наша цель - сосредоточить усилия на предметах, дающих моментальную отдачу населению, таких как: ветеринария, медицина и инженерные науки", - написал Болсонару на своей страничке в Twitter. В свою очередь, министр образования, Абрахам Вайнтрауб, в защиту этого предложения отметил, что Бразилия перенимает лучший мировой опыт, и привел в пример Японию, якобы отказавшуюся от господдержки факультетов философии в своих ведущих университетах.

Заявленная мера вызвала шквал критики в адрес бразильского руководства со стороны профессиональных сообществ представителей гуманитарных наук. Более 30 ассоциаций подготовили обширную ноту протеста, в которой, помимо доходчивых аргументов в пользу наличия в образовательной программе философии и социологии, уличили бразильское правительство в распространении фейковых новостей - японское правительство под давлением общественных организаций и самих университетов в итоге отказалось от этой идеи.

Эксперты отмечают неконституционность планов правительства, ведь в законе четко прописано, что "государственные ВУЗы пользуются полной дидактической и научной свободой", самостоятельно определяя перечень преподаваемых дисциплин. Подобная тенденция, подчеркивают местные специалисты, указывает на явное желание бразильского руководства пойти дальше и исключить из числа поддерживаемых государством факультеты журналистики, культурологии, психологии, и религиоведения - все те дисциплины, где так или иначе культивируется способность анализа и критического мышления.