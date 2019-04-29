Власти Индонезии решили перенести столицу с острова Ява

Президент Индонезии Джоко Видодо принял решение перенести столицу крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии из Джакарты подальше от перенаселенного острова Ява. Об этом намерении на заседании индонезийского кабмина сообщил министр планирования развития страны Бамбанг Броджонегоро.

"Президент решил перенести столицу за пределы Явы. Это очень важное решение", - цитирует его слова Brisbane Times.

При этом Броджонегоро отметил, что новое местоположение для индонезийской столицы пока не определено, и этот процесс может занять до 10 лет. В качестве примера он привел опыт Казахстана, Бразилии и Малайзии. Тем не менее, чиновник заявил, что новая столица будет располагаться в защищенном от стихийных бедствий центре архипелага, и там должно быть достаточно земли, которая бы принадлежала правительству и государственным предприятиям.

Отметим, что Джакарта упоминалась в качестве индонезийской столицы еще в IV веке нашей эры. В настоящее время в мегаполисе проживают порядка 10 миллионов человек.