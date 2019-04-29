Врач рассказал, сколько можно выпить в майские праздники

Длинные майские праздники лучше провести без алкоголя. Такой совет дал главный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

По его словам, россияне в праздники часто теряют над собой контроль, злоупотребляя алкоголем и нездоровой едой. У многих, пояснил он, нет чувства меры. Отсюда - передозировка спиртным и отравления. Поэтому горячительные напитки из праздничного рациона лучше по возможности исключить. Если сделать этого не получается, можно слегка выпить, но не больше 200 мл, подчеркнул Брюн.