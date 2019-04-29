Врачи советуют в праздники не переедать

Майские праздники наверняка не пройдут без вылазок на природу. Врачи советуют не увлекаться спиртным, а провести мини-каникулы с пользой для организма.

В праздники, чего греха таить, россияне часто теряют над собой контроль, злоупотребляя алкоголем и нездоровой едой. У многих нет чувства меры, отсюда передозировка спиртным и отравления. Лучший способ этого избежать - не принимать на грудь и не переедать. По мнению главного психиатра-нарколога Москвы Евгения Брюна, горячительного в рационе быть не должно. Если полностью исключить алкоголь не получается, выпить слегка можно, но не больше 20 мл, подчеркивает Брюн. Говорит, спиртное лучше заменить спортом или танцами.

Главный диетолог столицы Антонина Стародубова советует сделать выбор в пользу воды. От сладких напитков лучше отказаться. "Нужно есть больше овощей, фруктов и зелени, - рассказала она. - Перед тем как поехать на природу, важно все вымыть и упаковать в контейнеры". Можно съесть одну порцию шашлыка из нежирных сортов мяса. По словам Стародубовой, покупать его лучше в проверенных местах. "Залог вкусного шашлыка - свежее мясо, - пояснила главный диетолог. - Замороженное брать нежелательно, а мариновать лучше самим. Например, с лимоном, но без майонеза".

На природу нужно обязательно захватить аптечку, говорят врачи. Первым делом должны быть с собой лекарства против аллергии и от несварения желудка. Важно взять и препараты, которые назначил лечащий врач. Нелишними будут обезболивающие, йод, хлоргексидин для промывания и дезинфекции ран, бинт, бактерицидный пластырь, средства от солнечных ожогов.