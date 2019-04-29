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29.04.2019 22:33
Рубрика: Общество

Ни капли спиртного

Врачи советуют в праздники не переедать
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 95(7853)
Майские праздники наверняка не пройдут без вылазок на природу. Врачи советуют не увлекаться спиртным, а провести мини-каникулы с пользой для организма.

В праздники, чего греха таить, россияне часто теряют над собой контроль, злоупотребляя алкоголем и нездоровой едой. У многих нет чувства меры, отсюда передозировка спиртным и отравления. Лучший способ этого избежать - не принимать на грудь и не переедать. По мнению главного психиатра-нарколога Москвы Евгения Брюна, горячительного в рационе быть не должно. Если полностью исключить алкоголь не получается, выпить слегка можно, но не больше 20 мл, подчеркивает Брюн. Говорит, спиртное лучше заменить спортом или танцами.

В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь

Главный диетолог столицы Антонина Стародубова советует сделать выбор в пользу воды. От сладких напитков лучше отказаться. "Нужно есть больше овощей, фруктов и зелени, - рассказала она. - Перед тем как поехать на природу, важно все вымыть и упаковать в контейнеры". Можно съесть одну порцию шашлыка из нежирных сортов мяса. По словам Стародубовой, покупать его лучше в проверенных местах. "Залог вкусного шашлыка - свежее мясо, - пояснила главный диетолог. - Замороженное брать нежелательно, а мариновать лучше самим. Например, с лимоном, но без майонеза".

На природу нужно обязательно захватить аптечку, говорят врачи. Первым делом должны быть с собой лекарства против аллергии и от несварения желудка. Важно взять и препараты, которые назначил лечащий врач. Нелишними будут обезболивающие, йод, хлоргексидин для промывания и дезинфекции ран, бинт, бактерицидный пластырь, средства от солнечных ожогов.

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