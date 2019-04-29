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Текст:  Екатерина Ясакова
12:29 29.04.2019

ВТБ снизил ставку по льготной ипотеке до 5 процентов

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

ВТБ понизил ставки по программе ипотеки с господдержкой для семей до 5 процентов годовых на весь срок кредита. Речь идет о семьях, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, говорится в документах банка.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Условия ипотеки на частный дом приблизят к кредиту на квартиру

Особые условия действуют при личном и имущественном страховании. Максимальная сумма кредита по программе "Ипотека с госсподдержкой" на срок до 30 лет - 12 миллионов рублей для приобретения жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, шесть миллионов - в других российских регионах. Первоначальный взнос составляет от 20 процентов, срок - до 30 лет.

Программа позволяет приобрести строящуюся или готовую квартиру у застройщика. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.

Как заключил Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов - старший вице-президент ВТБ, ставка в размере 5 процентов ниже, чем рекомендуемая ставка Правительства в программе ипотеки с господдержкой, которая равна 6 процентам.

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