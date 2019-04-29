Ученые: высота океанских волн увеличивается катастрофически быстро

За последние 33 года спутники собрали достаточно информации, чтобы ученые сделали вывод: самые высокие волны океана становятся выше. Средние скорости океанского ветра в большинстве стран мира увеличивались от 1 до 2 сантиметров в секунду в год, что привело к увеличению высоты волны во многих местах.

Особенно заметен рост показателей в Южном океане, который и так известен своими жестокими штормами, способными вызвать наводнения на отдаленных тропических островах.

"Скорость 10% самых быстрых ветров там увеличилась на 5 см/сек в год. Высота 10% самых высоких волн выросла в среднем на 1 см в год - рост на 30 см с 1985 года", - сообщают в статье Science океанограф Ян Янг и математик Агустин Рибал.

"Если океанические ветры сильнее, а волны выше, штормы могут будут сильнее и разрушительнее", - говорит Янг.

Геофизик Питер Руджеро, в свою очередь, называет увеличение "существенным" и выражает беспокойство по поводу того, что самые высокие волны становятся выше быстрыми темпами. "Результаты показывают, что потепление Мирового океана, являющееся следствием антропогенного глобального потепления, меняет волновой климат, усиливая волны", - отмечает Руджеро.