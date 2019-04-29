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29.04.2019 18:50
Рубрика: Власть

Дело палаты №6

Зачем МВД просит данные о психически больных, алкоголиках и наркоманах
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(7853)
Полицейские попросили передать им конфиденциальные сведения минздрава о некоторых категориях пациентов. По данным газеты "Коммерсантъ", правоохранительное ведомство предложило предоставить доступ к данным о людях с психическими расстройствами, страдающих алкоголизмом и наркоманией.
Фото: iStock
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В МВД корреспонденту "РГ" подтвердили, что такая просьба действительно была. Там считают, что заблаговременно предоставленная им информация послужит профилактике борьбы с преступлениями. Они сразу же окажутся в поле зрения полиции, прежде всего - участковых уполномоченных в жилом секторе.

Эта инициатива уже вызвала неоднозначную реакцию и дискуссию как среди парламентариев, так и в обществе и даже среди представителей спецслужб и правоохранительных органов. Да, считают сторонники предоставления такой информации, эта мера позволит постоянно контролировать не только неадекватных людей, но и массу водителей и владельцев оружия. Ведь медосвидетельствование водители проходят раз в 10 лет, владельцы оружия - раз в пятилетку. Но ведь болезнь может настигнуть человека и раньше. И может случиться беда. Так не лучше ли полиции об этом узнать заранее и предотвратить несчастье? Тем более если учесть, что четверть населения нашей страны владеют водительскими удостоверениями, а пять миллионов - огнестрельным гражданским оружием. Родственники тех, кто стал жертвой агрессивных психов, ратуют за полный контроль и даже лишение свободы неадекватных людей.

Пока вполне оправдывает себя существующая система проверки здоровья людей при получении водительских прав и лицензии на гражданское оружие

Но есть и категорические противники этого проекта. Во-первых, считают они, будет нарушена врачебная тайна, гарантированная российским законодательством. Да и к самим врачам доверие будет подорвано. Где гарантия, что о твоих интимных болячках не станет известно посторонним людям? Кроме того, есть серьезные опасения, что информация о болезнях, переставшая быть сугубо врачебной тайной, станет предметом шантажа.

Фото: iStock
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По данным статистики, 70 процентов совершивших преступления больных людей до самого преступления на учете в психдиспансере не стояли. Ну и толку, что об остальных несчастных было бы известно полиции? И как полиция, в принципе, сможет контролировать и профилактировать таких больных? Полиция далеко не всегда может даже взять под свой плотный присмотр хорошо ей известных бывших зэков, склонных к рецидиву. Почти треть особо опасных преступников, отсидевших свое, находящихся якобы под строгим надзором полиции, все равно берутся за старое и в итоге возвращаются в тюрьму, при этом кого-то убив, изнасиловав и ограбив.

Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах и правоохранительных органах утверждают, что пока вполне оправдывает себя существующая система проверки здоровья людей при получении водительских прав и лицензии на гражданское оружие, удостоверение частного охранника. Есть официальные перечни всех нежелательных болезней, при которых нужные документы не оформят. И эти болезни обязательно выявят - есть для этого специальные тесты. Остальная же информация, даже если и поступит из министерства здравоохранения, станет ненужным балластом, ее просто не будут знать, как использовать и где хранить.

Кстати, многие аналитические выводы минздрава базируются именно на данных ГАИ и Росгвардии. Все-таки десятки миллионов сдавших анализы людей - серьезных медицинский срез.

Ученые рассказали об опасности "пассивного алкоголизма"
Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство МВД
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