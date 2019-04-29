Заключенные получат возможность подавать иски с требованием заплатить из казны за плохие условия в тюрьме. Соответствующий законопроект рассматривается в правительстве страны.

В тарелках меньше, чем положено? В камере слишком тесно? Зимними ночами приходится мерзнуть без отопления? Суд назначит цену страданиям, а государство оплатит счет. Инициатива дополняет Закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и Уголовно-исполнительный кодекс статьями о праве заключенных на компенсацию за нарушение условий содержания.

Подать иск могут лишенный свободы гражданин или его представитель, уполномоченные по правам человека, предпринимателей, детей, прокуроры

Новые нормы предусматривают, что заключенный вправе подать административный иск в суд, если сидеть приходится не так, как положено. Подать жалобу можно будет в ближайший от казенного дома районный суд. Рассматриваться такой иск будет в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства. Напомним, это специальная процедура, предусмотренная для споров граждан с государственными ведомствами. Она нужна для того, чтобы поставить две стороны в равное положение. Понятно, что в таких спорах у одной стороны - государственного ведомства - больше возможностей. Особые процедурные правила не дают чиновникам задавить гражданина своими возможностями. В случае конфликта заключенного с гражданином начальником такая защита как нельзя кстати.

"Законопроект создает правовой механизм, который позволит заключенным взыскивать компенсации за нарушение условий содержания в следственных изоляторах и местах лишения свободы, - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Одно из важных положений: инициатива не накладывает на заявителя чрезмерного бремени доказывания, что условия не соответствовали нормам. Обязанность опровержения его доводов возлагается на компетентные органы".

В частности, как пояснил недавно пленум Верховного суда России, суд при необходимости должен, например, запросить у администрации колонии фото или видео камеры либо назначить экспертизу условий содержания. Так что заключенному не придется самостоятельно доказывать, что квадратных метров в его камере не хватает.

"Кроме того, выплата компенсации будет производиться вне зависимости от наличия вины Федеральной службы исполнения наказаний или каких-то конкретных должностных лиц в нарушениях, - говорит Владимир Груздев. - Даже если были некие объективные причины, не позволившие обеспечить положенные по закону условия, гражданин получит право на взыскание компенсации. Люди, которые осуждены по приговору суда, не лишаются своих прав полностью. Законодательство предоставляет им определенные права и гарантии, в частности, на цивилизованные условия содержания. Подготовленный проект создает дополнительный механизм защиты граждан, оказавшихся в местах лишения свободы".

Между тем за все время, прошедшее с момента присоединения России к Конвенции защиты прав и свобод, Европейским судом по правам человека было рассмотрено 353 дела по жалобам российских заключенных. Общая сумма компенсации составила 3,4 миллиона евро.

После создания в России механизма выплаты подобных компенсаций повод жаловаться в ЕСПЧ отпадет сам собой. Когда проблема решается на национальном уровне, Европейский суд иски не принимает.

Размеры же компенсаций нашими судами будут назначаться с учетом европейской практики. Кстати, недавно пленум Верховного суда России детально объяснил, как заключенных могут защищать свои права. Подать иск могут лишенный свободы гражданин или его представитель, уполномоченные по правам человека, предпринимателей, детей, иные лица. Например, защитник может оспорить действия должностного лица, который препятствует свиданию с осужденным, а прокурор подать иск с требованием соблюдения условий содержания заключенных. Пожаловаться можно не только на условия содержания в СИЗО или колонии, но и на условия перевозки. Суд должен оценивать вместимость транспорта и площадь на одного человека, температуру воздуха, обеспеченность водой и едой, длительность пути и т.п.