Завершилась Всероссийская олимпиада школьников

Стали известны имена победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике и биологии. Таким образом, завершилась самая массовая и самая престижная предметная олимпиада в России. Ее победителям гарантировано поступление в профильный вуз без экзаменов.

- На всех этапах в олимпиаде участвовало более шести миллионов ребят, - рассказали в министерстве просвещения. - Заключительные испытания прошли в 14 регионах, в них участвовало более пяти тысяч школьников. Из них 368 ребят стали победителями, 1878 - призерами.

Финал по математике, например, проходил с 21 по 27 апреля в Перми. Финал по биологии - в Ставрополе. Ранее также прошли церемонии закрытия олимпиад по праву, географии, немецкому языку и основам безопасности жизнедеятельности.

Всего же Всероссийская олимпиада школьников включает испытания по 24 предметам. Она проходит с 1 сентября по 30 апреля в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

- Из лучших призеров заключительного этапа по математике, информатике, физике, биологии, химии, астрономии, географии формируются сборные команды Российской Федерации для участия в международных олимпиадах, - рассказали в министерстве просвещения.