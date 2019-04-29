Жертвами тропических ливней в Индонезии стали 17 человек

Сильные дожди в Индонезии вызвали наводнения, в результате которых 17 человек погибли, еще 9 пропали без вести. "Данные цифры не окончательные, число жертв может возрасти", - рассказал представитель национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Нагрохо.

Тропические ливни в стране продолжаются уже несколько дней. Из наиболее пострадавших районов, в частности провинции Бенкулу, эвакуированы около 12 тысяч местных жителей. Серьезный ущерб нанесен сотням домов и хозяйственных построек. Кроме того, разрушены и повреждены несколько десятков мостов и дорог.

