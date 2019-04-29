Знарок принял столичную хоккейную команду

Олег Знарок возглавил ХК "Спартак". Контракт титулованным специалистом подписан по схеме "1+1". В штаб Знарка войдут его многолетний ассистент Харийс Витолиньш, плюс Игорь Уланов и Максим Соловьев, которые работали в "Спартаке" в минувшем сезоне.

- "Спартак" - это новый вызов для меня, - приводит слова Знарка пресс-служба клуба. - Я благодарен руководству клуба за предложение возглавить "Спартак", мы вместе засучив рукава приступаем к работе. Любой тренер вам скажет, что надо добиваться максимальных целей. Но в любом случае первая задача - это выход в плей-офф, а дальше поступательно надо подниматься.

Напомним, что Знарок трижды выигрывал Кубок Гагарина - дважды с московским "Динамо" (сезоны 2011/12, 2012/13) и один раз с питерским СКА (сезон 2016/17). Также под его руководством сборная России одержала победу на чемпионате мира в 2014 году в Минске и завоевала "золото" на Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году.