Беларусь в 2018 году поставила в Дубну наукоемкой продукции на 2 млн долларов

Ученые Союзного государства совместно, пояснил он, участвуют в высокоточной обработке элементов магнитной подсистемы проекта NICA, а также в разработке физической программы эксперимента на строящемся нуклотроне. NICA, уточнили в ГКНТ, - новый ускорительный комплекс, который уже шесть лет создается в Дубне с целью изучения свойств плотной барионной материи. После того, как этот коллайдер будет запущен, исследователи смогут воссоздать в лабораторных условиях состояние вещества, в котором находилась Вселенная первые мгновения после Большого взрыва. Его в научной среде привычно называют кварк-глюонной плазмой.

Белорусские ученые и инженеры принимают активное участие в работе на многих базовых установках в Дубне. В их числе - быстрый импульсный реактор, установка нейтронографии, ускорительные комплексы, которые позволяют проводить как фундаментальные, так и прикладные исследования. К совместным мероприятиям относится и открытие экспериментального корпуса фабрики сверхтяжелых элементов, и запуск ее основной базовой установки - нового циклотрона ДЦ-280.

Следует напомнить, что в Объединенном институте ядерных исследований за прошедшие 60 лет уже выполнен широкий спектр исследований и подготовлены научные кадры высшей квалификации для восемнадцати стран-участниц проекта. Среди них президенты национальных академий наук, руководители крупнейших ядерно-физических центров, институтов и университетов.

Членами ОИЯИ являются: Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Вьетнам, Грузия, Казахстан, Корея, Куба, Молдова, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Узбекистан, Украина, Чехия. Кроме того, на правительственном уровне заключены соглашения о сотрудничестве Дубны с Венгрией, Германией, Египтом, Италией, Сербией и ЮАР.

Признанием выдающегося международного вклада ученых Института в современную физику и химию стало и присвоении 105-му элементу Периодической системы элементов Менделеева названия дубний, 114-му - флеровий, в честь лаборатории ядерных реакций института и ее основателя академика Георгия Флерова, 118-му оганесон - в честь академика Юрия Оганесяна и 115-му - московий - в честь Московской области, что увековечивает древнюю русскую землю, на которой постоянно совершаются очередные научные прорывы.