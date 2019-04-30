ЦБ установил курсы доллара и евро на первые майские праздники

Банк России установил официальные курсы иностранных валют, в том числе доллара и евро, сразу на все первые длинные майские выходные - с 1 по 6 мая. Курсы ЦБ изменятся только во вторник, 7 мая, по итогам торгов в понедельник.

На эти дни, по сравнению с 30 апреля, "американец" подешевел на 6 копеек и стал стоить 64,63 рубля (64,6314), "европеец" приобрел 10 копеек, остановившись на уровне 72,31 рубля (72,3096).

Но если ЦБ не будет менять курсы до 7 мая, то торги на Московской бирже будут проходить все первомайские выходные за исключением 1 мая. "Это неизбежно, так как российский биржевой финансовый рынок заметно интегрирован в систему мировой торговли валютой, драгметаллами, ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, - рассказал "РГ" Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий). - В майские праздники, когда в России длинные выходные, мировые биржи, инвесторы в различных странах продолжают активную работу. В таких условиях Московская биржа закономерно стремится быть включенной в общую систему торгов. Поэтому биржа приняла решение не проводить торги только в сами праздничные дни в России - 1 и 9 мая, в остальные дни она работает в обычном режиме".

По словам эксперта, длительный перерыв принес бы потери не только самой бирже, но и российскому рынку в целом, уменьшил бы его ликвидность. Если торгов длительное время не будет, биржевые котировки способны резко скакнуть в ту или иную сторону при выходе Мосбиржи с каникул. Такие последствия нежелательны для рубля и российских активов, поскольку резкие изменения дезориентируют рынок и инвесторов.

Кроме того, за этот период пройдут достаточно весомые события, способные повлиять на конъюнктуру. "2 мая рынок будет "отрабатывать" итоги заседания ФРС 1 мая с возможными ориентирами по дальнейшей политике Федрезерва, а также заседание Банка Англии в условиях неопределенности по Brexit. 3 мая - важнейший отчет по рынку труда в США", - напоминает Марк Гойхман.

Каким мы увидим рубль на следующей неделе

В первой декаде мая курс доллара будет находиться в коридоре 63,6 - 66 рублей. В паре евро\рубль вероятный коридор колебаний - 71,4- 73,6 рубля, полагает Марк Гойхман.