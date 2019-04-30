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30.04.2019 14:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Челябинского депутата отправили на обязательные работы за пьяную езду

Текст: Татьяна Воробьева

Депутат Красногорского городского поселения Еманжелинского района второй раз попался за рулем в нетрезвом виде. Увельский городской суд приговорил его к обязательным работам.

Фото: iStock
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Первый раз чиновник попал вы поле зрения правоохранительных органов в сентябре 2018 года: его оштрафовали на 30 тысяч рублей за пьяное вождение и лишили прав полтора года. Однако, наказание ничему мужчину не научило.

"Он повторно совершил аналогичное правонарушение: в феврале 2019 года на дороге Березовка - Красногорский его задержали сотрудники ГИБДД - освидетельствование показало алкогольное опьянение", - сообщает пресс-служба Челябинской областной прокуратуры.

Суд признал депутата виновным по статье 264.1 УК РФ и назначил ему 300 часов обязательных работ с лишением права водить автомобиль на срок два года.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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