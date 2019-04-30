ЦИК Украины заявил о победе Зеленского

ЦИК Украины 30 апреля выступил с заявлением после подсчета всех бюллетеней избирателей. По итогам второго тура выборов главы государства, прошедших 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский, набравший 73,22 процента голосов. За его соперника, действующего президента Украины Петра Порошенко, отдали голоса 24,45 процента участвовавших в выборах избирателей. Общая явка во втором туре составила 61,37 процента.

Как оказалось, Зеленский набрал больше голосов практически во всех избирательных округах на Украине, за исключением Львовской области, там перевес получил Порошенко (62,79 процента против 34,49 процента). Также нынешнего украинского лидера поддержали избиратели, голосовавшие за рубежом. Там за Порошенко проголосовали 54,73 процента, за Зеленского - 44,78 процента.

Официальным объявлением итогов выборов станет публикация результатов в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер". Это должно произойти до 4 мая включительно.

День присяги нового президента будет определен парламентом после внесения предложений от спикера. Новый президент должен вступить в должность не позднее 30 дней со дня официального объявления результатов выборов. Присягу глава государства приносит на торжественном заседании Верховной рады.