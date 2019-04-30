ЦИК Украины заявил о победе Зеленского

Новости

Медведев пообещал расследовать инцидент с некачественной нефтью в "Дружбе" 15:21
Медведев: Предложения РФ по газу применимы к новым властям Украины 15:20
В Саратове красной краской испачкали памятник Воинам-танкистам 15:16
Россия не будет ограничивать поставки молочной продукции из Беларуси 15:15
Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота 15:14
В Крыму турист сорвался с 10-метровой скалы в долине Ада 15:00
В Башкирии напавшего на школу подростка направят на лечение 14:56
В Японии зацвели сакуры, посаженные при рождении императора Акихито 14:53
Премьер Беларуси призвал к повышению эффективности механизмов ЕАЭС 14:49
На Урале три десятка одиноких стариков стали жертвами мошенников 14:38
В Южной Корее открылся крупнейший круизный терминал 14:28
Медведев обозначил ключевые задачи, стоящие перед ЕАЭС 14:18
Lada Raven станет основой для русской Tesla 14:09
В Госдуме оценили заявления о "неожиданном ударе" Зеленского 14:05
Челябинского депутата отправили на обязательные работы за пьяную езду 14:02
Какие российские фильмы популярны в КНДР 13:46
Трассу "Кавказ" перекрыли из-за пожара на рынке под Пятигорском 13:38
Итальянские ученые решили расшифровать ДНК Леонардо да Винчи 13:31
Песков рассказал о проблемах жителей Донбасса в других странах 13:23
В Новосибирске начали проверку сообщения об изнасиловании студентки 13:23
В Гамбурге автомобиль протаранил здание: 9 пострадавших 13:19
Видео: Балерины станцевали на МКС 13:13
Полиция задержала министра экономики Дагестана 13:07
Заседание Евразийского межправсовета проходит в Ереване 12:59
В Кремле объяснили отсутствие приглашений лидерам на День Победы 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
30.04.2019 14:37
Рубрика: В мире

ЦИК Украины заявил о победе Зеленского

Текст: Константин Волков
ЦИК Украины 30 апреля выступил с заявлением после подсчета всех бюллетеней избирателей. По итогам второго тура выборов главы государства, прошедших 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский, набравший 73,22 процента голосов. За его соперника, действующего президента Украины Петра Порошенко, отдали голоса 24,45 процента участвовавших в выборах избирателей. Общая явка во втором туре составила 61,37 процента.
Фото: Петр Сивков/ТАСС Фото: Петр Сивков/ТАСС
Фото: Петр Сивков/ТАСС
Фото: iStock
Путин заявил о готовности восстановить отношения с Киевом

Как оказалось, Зеленский набрал больше голосов практически во всех избирательных округах на Украине, за исключением Львовской области, там перевес получил Порошенко (62,79 процента против 34,49 процента). Также нынешнего украинского лидера поддержали избиратели, голосовавшие за рубежом. Там за Порошенко проголосовали 54,73 процента, за Зеленского - 44,78 процента.

Официальным объявлением итогов выборов станет публикация результатов в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер". Это должно произойти до 4 мая включительно.

Фото: REUTERS
Сможет ли Зеленский соответствовать ожиданиям избирателей

День присяги нового президента будет определен парламентом после внесения предложений от спикера. Новый президент должен вступить в должность не позднее 30 дней со дня официального объявления результатов выборов. Присягу глава государства приносит на торжественном заседании Верховной рады.

В мире экс-СССР Украина Выборы президента Украины-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о проблемах жителей Донбасса в других странах
В Госдуме оценили заявления о "неожиданном ударе" Зеленского
В Кремле объяснили отсутствие приглашений лидерам на День Победы
Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота
Полиция задержала министра экономики Дагестана