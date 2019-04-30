Цукерберг показал новый Facebook

Соцсеть Facebook получит новый дизайн. С верхней части страниц исчезнет синяя шапка, палитра цветов станет более светлой. Скриншот с новым обликом опубликовал в серии постов в Twitter основатель сервиса Марк Цукерберг.

"Новый дизайн для Facebook станет проще, быстрее", - написал Цукерберг.

По его словам, сама концепция соцсети изменится. Пользователи будут получать больше контента из групп и станут обмениваться с группами информацией так же, как это происходит с друзьями. При этом профильные сообщества получат специфические функции. Например, в рабочих группах появятся объявления о вакансиях.

Изменения коснутся и других соплатформенных сервисов - Messenger, WhatsApp и Instagram. Ожидается, что обновления выйдут в ближайшие несколько месяцев.