Цукерберг показал новый Facebook

Соцсеть Facebook получит новый дизайн. С верхней части страниц исчезнет синяя шапка, палитра цветов станет более светлой. Скриншот с новым обликом опубликовал в серии постов в Twitter основатель сервиса Марк Цукерберг.
"Новый дизайн для Facebook станет проще, быстрее", - написал Цукерберг.
По его словам, сама концепция соцсети изменится. Пользователи будут получать больше контента из групп и станут обмениваться с группами информацией так же, как это происходит с друзьями. При этом профильные сообщества получат специфические функции. Например, в рабочих группах появятся объявления о вакансиях.
Изменения коснутся и других соплатформенных сервисов - Messenger, WhatsApp и Instagram. Ожидается, что обновления выйдут в ближайшие несколько месяцев.
We just announced a fresh, new design for Facebook that makes communities as central as friends. FB5 is simpler, faster, more immersive and makes it easier to find what you're looking for and get to your most-used features. #f82019 pic.twitter.com/YWIGEnpO4M— Facebook (@facebook) 30 апреля 2019 г.