Эксперты России и Беларуси обсудили эффективные формы сотрудничества

В Москве в Российском совете по международным делам состоялся экспертный семинар "Россия и Беларусь: в поисках эффективной формулы союзничества в период геополитической турбулентности". В рамках встречи российские и белорусские эксперты обсудили вопросы российско-белорусских отношений, сотрудничества в рамках ЕАЭС, особенности внешнеполитических стратегий России и Беларуси. В работе семинара принял участие Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Открывая семинар, Григорий Рапота рассказал о том, как сегодня на Западе воспринимаются интеграционные объединения, возникшие на постсоветском пространстве.

"В Западной Европе принципиально не хотели и по-прежнему не хотят признавать наличие интеграционных объединений на постсоветском пространстве, - отметил Госсекретарь. - Объяснений никаких особых не дается, просто говорится, что мы предпочитаем иметь дело с каждым государством отдельно, то, что вы там между собой объединяетесь - нам это все неинтересно".

По словам Григория Рапоты, призывы и лозунги о том, что давайте выстроим единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, не получают никакого развития.

"Я специально рассказал об общей картинке для того, чтобы показать видение с нашего угла, - пояснил Госсекретарь. - Почему вообще ведет этот разговор представитель Союзного государства? Потому что мы находимся в центре всех этих событий. Во-первых, очень многие вещи в Союзном государстве отрабатывались, как пилотные площадки, а дальше они распространялись на ЕАЭС. Во-вторых, многие наши двухсторонние проекты являются частью этого глобального замысла - создание единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Если все-таки сконцентрироваться на российско-белорусских отношениях, то я бы отметил, что сейчас правительствам двух стран поставлена задача проанализировать эффективность существующего Договора о Союзном государстве, который был подписан в 1999 году".

По словам Григория Рапоты, необходимо посмотреть, что уже выполнено, что не выполнено, но может быть выполнено в рамках Договора, и что может быть выполнено только при изменении каких-то позиций Договора, если стороны этого захотят. Он добавил, что для решения этой задачи создана рабочая группа во главе с министрами экономики двух стран, в состав входят и представители других министерств.

"Сейчас ведется аналитическая работа, идет обмен информацией, о результатах мы в ближайшее время обязательно узнаем. Я предполагаю, что радикальных изменений не будет", - заметил Госсекретарь.

Советник-посланник Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Наталья Кислекова, заметила, что сегодня медиаполе насыщено белорусско-российской проблематикой.

"Очень много кричащих заголовков, много провокационных вбросов, поверхностных суждений и это, с моей точки зрения, очень мешает конструктивному диалогу и создает не совсем позитивный фон для двухсторонних отношений", - заметила Наталья Кислекова.

При этом, как отметил начальник отдела Беларуси Второго департамента стран СНГ МИД России Александр Кондаков, для России Беларусь - это самый надежный стратегический союзник, братское нам государство.

"Россию и Беларусь связывают очень тесные отношения, и в политической плоскости, и в торгово-экономическом сотрудничестве, - подчеркнул Александр Кондаков. - Естественно было отмечено, что есть вбросы СМИ, ну что же проблемы в двухсторонних отношениях периодически возникают. Они не могут не возникать, потому что, как я сказал, связи, особенно в экономике очень тесные, но самое главное, что эти вопросы решаются, поиск взаимоприемлемых развязок постоянно идет, а самое главное - залог успеха в том, что этот диалог всегда носит конструктивный и взаимоуважительный характер", - отметил дипломат.

В рамках семинара прошли две сессии: "Беларусь и Россия: вызовы и принципы союзничества" и "Союзное государство в условиях эскалации геополитической напряженности".

Участвуя в дискуссии и отвечая на вопросы экспертов, будет ли коренной пересмотр Договора о создании Союзного государства Григорий Рапота ответил, что коренного пересмотра Договора о создании Союзного государства Беларуси и России не будет.

"Мое мнение, что коренного пересмотра Договор просто не выдержит. В этом нет необходимости. Сейчас речь идет о том, чтобы посмотреть, насколько он работает, в каких областях работает, где не сработал, что здесь можно сделать. Вот так я на это смотрю", - сказал Рапота. Он отметил, что не все министерства готовы сегодня замечать проблемы, которые есть. В качестве примера Григорий Рапота привел пример с Министерством транспорта, который не видит проблем.

"У меня было несколько обращений в Министерство транспорта. Обозначьте, пожалуйста, критерии того, что вы называете единым транспортным пространством, - рассказал Госсекретарь. - Ответа нет до сих пор. Были разные ответы, что все нормально, проблем нет, все хорошо. Вместе с тем, я встречаюсь с белорусскими журналистами, которые говорят, вот нам, чтобы съездить в Польшу или Литву, пригородных поездов достаточно - 9 часов в пути и на месте. А вот добраться до Санкт-Петербурга, это целая проблема. Я естественно лезу в интернет, чтобы посмотреть, а есть ли у нас железнодорожное сообщение между Минском и Санкт-Петербургом - есть одноколейка с разъездами на путях. Поезд идет 800 километров 14 часов. И в интернете написано, что, если вы хотите раньше туда попасть, пожалуйста, пользуйтесь автобусом. А потом мне попадается книга путешественника 1882 года, который пишет, что между Лондоном и Глазго мы фантастически быстро добрались по железной дороге 600 километров всего за 9 часов. Вот мы сейчас находимся на этой стадии развития, и никто не хочет это осознавать".

По словам Госсекретаря автомобильная дорога еще более отвратительная, при этом строительство любой высокоскоростной дороги увеличивает автоматически региональный валовый продукт на 6-9 процентов. "Это не просто критерии пути быстрого передвижения, это артерия развития, это восполняемый экономический ресурс", - отметил Рапота.

О том, как повысить эффективность сотрудничества Беларуси и России в рамках Союзного государства и ЕАЭС, говорили многие эксперты.

В частности, бывший министр иностранных дел Беларуси Иван Антонович считает необходимым создавать некие образования Союзного государства в субъектах двух стран.

"Нужна политическая система. Будет политическая система, будут какие-то генерироваться идеи. Мы только в начале этого пути", - заметил Иван Антонович.

Он отметил разность общественно-экономических систем России и Беларуси, однако добавил, что оба народа однозначно выступают за Союзное государство, и игнорировать этот факт нельзя.