Глава МВД предложил зарубежным послам сотрудничать против терроризма

Глава министерства внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев на встрече с послами иностранных государств в МИДе подтвердил, что эта встреча послужит делу укрепления связей этих стран с Россией.

"Мы настроены на открытый диалог по всему спектру вопросов правоохранительной направленности, - заявил Владимир Колокольцев. - Министерство внутренних дел сегодня представляет собой современную правоохранительную структуру с профессиональным кадровым составом.

МВД России подчиняется непосредственно президенту Российской Федерации и является самым большим российским правоохранительным ведомством. Почти 90 процентов сотрудников имеют профильное высшее образование. Четверть личного состава в органах внутренних дел - женщины.

Министерство имеет свои территориальные органы. Они образованы в пределах административно-территориальных единиц страны - субъектов Российской Федерации. В последние годы состояние криминогенной обстановки в России характеризуется как стабильное, с постепенным сокращением количества совершаемых преступлений. Вместе с тем ситуация в сфере общественной безопасности осложнена факторами общемирового, глобального характера. Имею в виду - международный терроризм, проявления экстремизма, нарастающие угрозы со стороны киберпреступности и нелегальной миграции.

Органы внутренних дел вносят существенный вклад в противодействие криминальным вызовам экономической безопасности страны. Современное развитие науки и техники обязывает нас значительно активизировать усилия по борьбе с мошенничеством, совершаемым с использованием информационных технологий. Нами здесь уже накоплен большой практический опыт.

На постоянной основе ведется работа по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, фальшивомонетничеству, пресечению каналов финансирования терроризма и экстремизма. В зоне повышенного внимания находится деятельность полиции по охране общественного порядка.

Улучшению ситуации на улицах во многом способствовало внедрение комплекса "Безопасный город", в рамках которого в населенных пунктах развернута система видео-наблюдения и терминалов экстренной связи "Гражданин-полиция". Установленная сеть видеокамер оказывает неоценимую помощь при раскрытии преступлений и выявлении правонарушений. Позволяет осуществлять постоянный мониторинг улиц, дворов, детских площадок.

Это дает возможность прогнозировать, отслеживать и предупреждать угрозы безопасности граждан в общественных местах. Устанавливать лиц, причастных к криминальным посягательствам. Оказывать профилактическое воздействие на потенциальных нарушителей.

Необходимо отметить, что последние годы были весьма насыщены крупными спортивными мероприятиями международного уровня. В 2014 году в городе Сочи состоялась Зимняя олимпиада. Она стала одним из наиболее зрелищных праздников, который привлек огромное количество участников и зрителей. В 2018 году прошел чемпионат мира по футболу. Для обеспечения правопорядка в период проведения этих важных мероприятий принимались повышенные меры безопасности, задействовались значительные силы полиции. FIFA признала организацию и безопасность турнира лучшими за всю историю проведения чемпионатов.

Вопросы борьбы с наркопреступностью вызывают серьезную обеспокоенность в мире. Основные усилия МВД России здесь сосредоточены на противодействии ее организованным формам, перекрытии каналов контрабанды наркотиков, ликвидации сетевых схем их сбыта. В фокусе нашего внимания - подрыв материальной базы наркобизнеса, доходы от которого являются основным источником финансирования террористической деятельности и оргпреступности.

Министерство активно участвует в работе двусторонних и многосторонних международных профильных групп, в рамках которых совместно с нашими зарубежными партнерами успешно решаются вопросы борьбы с наркотрафиком.

В Никарагуа открыт специализированный Центр подготовки сотрудников заинтересованных компетентных органов стран региона Центральной Америки. Обучение в нем осуществляется на безвозмездной основе.

Готовы использовать все имеющиеся возможности, форматы и площадки для развития антинаркотического сотрудничества с нашими коллегами. В 2016 году в систему МВД России передана функция по контролю за миграционными процессами, которая вошла в число наших приоритетов.

Утверждена и выполняется на практике Концепция государственной миграционной политики на 2019-2025 годы. Министерство внутренних дел на взаимовыгодной основе развивает контакты с нашими иностранными коллегами на различном уровне.

В настоящее время в двадцати шести государствах функционируют представители и представительства МВД России. С широким кругом зарубежных компетентных органов заключены межведомственные и межправительственные соглашения.

Мы успешно взаимодействуем с партнерами в сфере подготовки полицейских кадров. В настоящее время в образовательных организациях МВД России обучается более двух тысяч слушателей из шестидесяти четырех стран мира. Ежегодно порядка пятидесяти сотрудников органов внутренних дел проходят службу в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ. География международного сотрудничества МВД России постоянно расширяется. Активно развивается взаимодействие с зарубежными коллегами и по линии Интерпола.

Наша встреча проходит в преддверии знаменательной даты - празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ежегодно 9 мая это историческое событие широко отмечается в нашей стране. Особо выделю ставшую традиционной многомиллионную патриотическую акцию "Бессмертный полк".

Министр выразил уверенность, что совместная работа будет направлена на достижение общих интересов и обеспечение безопасности граждан наших стран.