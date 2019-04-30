Главарь ДАИШ аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео

В первый и последний раз аль-Багдади появился на видео, когда был показан почти пять лет назад в Большой мечети иракского города Мосул, объявляющим о создании "исламского халифата", к которому призвал присоединиться всех мусульман. Напомним, что ДАИШ стала самой жестокой террористической группировкой современности, причастной к массовым казням, проведению многочисленных терактов по всему миру. По данным ООН от 2016 года, по меньшей мере, 34 террористические группировки со всего мира заявили о своей приверженности так называемому "халифату".

В новом видео, дата и место съемки которого не разглашаются, Абу-Бакр аль-Багдади обсуждает со своими приспешниками схватку с силами коалиции в населенном пункте Богуз - городе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, ставшем последнем оплотом боевиков в Сирии. В этой некогда объятой гражданской войной стране в свое время группировка захватила многочисленные территории, но была окончательно разбита в конце марта этого года. Также аль-Багдади обсуждает теракты на Шри-Ланке на католическую Пасху 21 апреля, в результате которых погибли 253 человека и около 500 получили ранения.

Видео подтверждает информацию, которую ранее со ссылкой на источник в иракской службе безопасности распространило издание Al-Araby о том, что аль-Багдади значительно изменился внешне: он действительно подстриг волосы и бороду, покрасив ее в рыжий цвет. Видно, что террорист номер один сильно располнел и страдает от ожирения из-за того, что два последних года "больше живет в автомобилях". Он носит афганскую одежду, что в общем-то нехарактерно для боевиков ДАИШ, которые в свое время имели крайне напряженные и даже неприязненные отношения с афганскими талибами.

Напомним, что ранее также появлялась информация о том, что главарь террористической группировки разгневал своих сторонников позорным бегством из Богуза в самый разгар боев и вынужден постоянно перемещаться в пустынных районах Сирии без военного сопровождения. А все его попытки выбраться из Сирии в Ирак оказались бесплодными. Кроме того, в феврале этого года британская The Guardian, со ссылкой на источники в силовых структурах ближневосточных стран, распространила информацию о том, что 10 января этого года в деревне недалеко от города Аль-Хаджин у берегов реки Евфратна аль-Багдади было совершено покушение. Его организаторами стали иностранные наемники, разочаровавшиеся в нем, и считающие его предателем, якобы пошедшим на некую сделку с американцами. Однако аль-Багдади отбили его охранники, сумевшие предотвратить атаку и эвакуировать своего хозяина.

Между тем

На новое видео с аль-Багдади уже отреагировали в госдепартаменте США. В американском дипломатическом ведомстве сообщили, что Соединенные Штаты будут изучать подлинность видео и предоставят запись разведывательному сообществу. Кроме того, в госдепе заявили, что в Вашингтоне продолжат работать над тем, чтобы над главарями ДАИШ "свершилось правосудие". Также продолжить борьбу с боевиками до их полного разгрома пообещал на брифинге представитель министерства обороны США Шон Робертсон.