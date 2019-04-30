Грузовик украинских силовиков, груженый снарядами, подорвался на Донбассе

Грузовик ЗиЛ-131, перевозивший 122-миллиметровые боеприпасы к гаубицам Д-30, замаскированным в районе населенного пункта Водяное на подконтрольной Киеву территории Донбасса, подорвался 30 апреля на мине. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"Грузовик сгорел полностью в результате взрыва", - отметил Безсонов.

Также в результате обстрела с украинской стороны оказалась повреждена линия электропередачи на севере Горловки на территории ДНР. Без электричества остался поселок Гольмовский.

Ранее этот же поселок был обстрелян из минометов и БМП, несмотря на действующее на Донбассе весеннее перемирие.