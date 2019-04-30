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30.04.2019 00:01
Рубрика: В мире

Император Японии сегодня отречется от престола

Текст: Константин Волков
Сегодня, 30 апреля, император Японии Акихито (85 лет) отрекается от Хризантемового трона, который занимал на протяжении 30 лет. Он пробудет императором до полуночи (18:00 Мск 30 апреля), а с 1 мая в Японии будет новый император, Нарухито (59 лет), историк по образованию, он играет на альте, увлекается пешеходным туризмом и альпинизмом. Одновременно с восшествием на престол нового императора сменится и название эпохи, с нынешней Сёва на Рейва.
Фото: AP Photo/Shizuo Kambayashi Фото: AP Photo/Shizuo Kambayashi
Фото: AP Photo/Shizuo Kambayashi

Это первый случай отречения японского императора за более чем 200 лет.

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Император Акихито принял твердое решение оставить престол еще в 2016 году. Скорее всего, на такой шаг он решился, видя ухудшение здоровья. Как выразился Его величество, "Я опасаюсь, что мне может оказаться трудно исполнять свои обязанности из-за снижения работоспособности". Для того, чтобы позволить императору уйти, правительству пришлось принять специальный закон, поскольку по умолчанию предполагается, что император правит до самой смерти.

Особенно подчеркивается, что этот закон касается только нынешнего императора и не распространяется на его наследников. Акихито объявит о своем отречении вечером 30 апреля в ходе специального ритуала во дворце. Кроме того, на этот случай предусмотрены и тайные синтоистские церемонии - император остается духовным лидером синтоизма. После отречения Акихито примет титул "Почетного императора", после чего устранится от государственных дел, не будет посещать правительственные мероприятия, а также исполнять дворцовые ритуалы.

Фото: AP Photo/Imperial Household Agency of Japan
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Таким образом, император превратится в частное лицо. Как ожидается, Акихито станет посещать музеи и концерты, а также заниматься научными исследованиями (Акихито, как и его отец император Хирохито), увлекается ихтиологией, в частности - исследованиями бычков. Жить Акихито и его супруга императрица Митико станут во временной императорской резиденции, а затем переедут в резиденцию, которую сейчас занимает наследный принц Нарухито.

Роль императора в современной Японии сильно ограничена, однако он обладает определенными полномочиями. В частности, он заверяет все решения кабинета министров и парламента. При этом теоретически он может отказаться это сделать или затянуть процедуру одобрения, поскольку в конституции Японии не сказано, что император не имеет права отвергать решения правительства. Кроме того, император в Японии исполняет свои функции пожизненно (поэтому для отречения Акихито и пришлось создавать специальный закон), а значит, он при желании может влиять на ветви власти. Кроме того, Его величество проводит встречи с иностранными главами государств и может принимать участие в разработке международных договоров.

В мире Восточная Азия Япония
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