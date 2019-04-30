Итальянские ученые решили расшифровать ДНК Леонардо да Винчи

Великий Леонардо да Винчи не устает удивлять мир. Итальянские ученые получили в распоряжение прядь волос, которая по легенде принадлежала мастеру раннего Возрождения.

Последние годы реликвия под названием "Les Cheveux de Leonardo da Vinci” (волосы Леонардо да Винчи) хранилась в одной из частных заокеанских коллекций.

По словам историка, руководителя ассоциации Leonardo da Vinci Heritage Аньезе Сабато, прядь позволит исследователям в значительной степени продвинуться в расшифровке ДНК да Винчи.

"Это (ред.: прядь) как раз тот элемент, которого нам не хватало для проведения полноценного анализа. Теперь у нас появилась возможность сравнить его, как с ДНК ныне живущих потомков, так с образцами, которые мы обнаружили в захоронениях покойных родственников гения", - пояснила Сабато.

Реликвия будет представлена широкой общественности в родном городе Леонардо (Винчи), 2 мая, в 500-ю годовщину со дня смерти великого мастера.