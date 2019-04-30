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30.04.2019 18:11
Рубрика: Спорт

Юная фигуристка Трусова выступит в образе "Матери драконов"

Текст: Борис Степанов

Глобальная эйфория вокруг выхода финального сезона эпической саги "Игра престолов" не обошла стороной совершенно разных людей и представителей различных профессий - в том числе и спортсменов. Многие из них не скрывают своего увлечения культовым сериалом - так, чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон порадовался срыву тренировки, потому что у него появилось время, чтобы посмотреть очередной эпизод. А хоккеист сборной России и "Питтсбурга" Евгений Малкин и вовсе обмолвился, что знает, чем закончится противостояние великих домов Вестероса.

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Проще в этом отношении фигуристам: они могут воплощать любимые образы на льду. В скором времени в одном из таких образов предстанет перед фанатами Александра Трусова.

14-летняя Трусова еще недавно феерила на юниорском уровне. Она стала первой фигуристкой в истории, исполнившей на соревнованиях четверные лутц и тулуп. Она их продемонстрировала и в декабре прошлого года, когда, показав невероятное выступление, стала второй на чемпионате России, уступив ничтожные 0,07 балла Анне Щербаковой. К новому сезону она готовит серьезную программу под серьезную музыку.

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В своем Instagram спортсменка сообщила, что будет выступать в произвольной программе в образе одной из центральных героинь "Песни Льда и Огня" - Дейенерис Таргариен, прозванной Бурерожденной и имеющей множество титулов, коих, хочется верить, будет гораздо больше у Трусовой в реальной жизни.

Александра будет кататься под тему Короля ночи, написанную композитором "Игры престолов" Рамином Джавади, а также под песню "Молитва" лидера группы Muse Мэтта Беллами, созданную под впечатлением от саги и вошедшую в сборник песен For the Throne, которые разные исполнители посвятили сериалу и, в частности, событиям финального сезона. 

Спорт Фигурное катание
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