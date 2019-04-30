К восстановлению Пальмиры присоединились специалисты из Италии

Италия передала национальному музею Дамаска копию части потолочного свода древнего храма Баала из Пальмиры. Фрагмент потолка создавался итальянскими специалистами почти два года по рисункам и фотографиям. Его длина более четырех метров и вес около 200 килограммов.

"Мы прекрасно пониманием, что это все подделка, но смысл в том, чтобы дать людям и тем местам, которые были уничтожены, надежду на будущее", - заявил Давиде Надали из университета в Риме, пишет ТАСС.

Перед тем, как доставить копию потолочного свода в Сирию, фрагмент выставляли в Риме, Брюсселе и Париже. Теперь уникальный экспонат доступен для обозрения в Дамаске. После полного восстановления Пальмиры, эта часть храма Баала вернется на свое историческое место.

Пальмира - древний город в Сирии, через который проходили основные торговые пути, включая Великий шелковый путь. Главной святыней города был храм Баала. В 2015 году его почти полностью уничтожили террористы ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "ИГИЛ").