Какие российские фильмы популярны в КНДР

Российский художественный сериал "Ликвидация” пользуется большой популярностью в Северной Корее, и жители Страны чучхе с удовольствием его пересматривают по несколько раз. В этом "Ликвидация” заняла место советского многосерийного фильма "Семнадцать мгновений весны”, который очень хорошо известен в КНДР и пользуется огромной популярностью у более старшего поколения. Об этом "Российской газете” сообщили источники, которые постоянно живут и работают на территории КНДР.

Напомним, сериал "Ликвидация” режиссера Сергей Урсуляка был снят в 2007 г. Он повествует о борьбе советской власти с преступностью в послевоенной Одессе. Действие разворачивается в 1946 г. Лента состоит из 14 серий. Главную роль начальника отдела по борьбе с бандитизмом Одесского уголовного розыска Давида Марковича Гоцмана сыграл российский актер Владимир Машков.

"Ликвидация" очень популярна в Северной Корее. Они уже цитируют этот сериал, пересмотрев по несколько раз”, - сказал "РГ” один из россиян, работающих в КНДР. Его слова подтвердили и другие источники. "Возможно, стоит пригласить Владимира Машкова в Северную Корею, где ему популярность обеспечена, его здесь очень любят”, - сказал другой россиянин.

Отметим, что ранее и до сих пор в КНДР крайне популярен советский многосерийный фильм "Семнадцать мгновений весны”. В кинотеатрах КНДР все 12 серий иногда показывали без остановки. Вячеслава Тихонова, который сыграл роль Штирлица, власти КНДР неоднократно пытались пригласить в Северную Корею, но эту поездку так и не удалось реализовать.

Вообще, российские и советские киноленты на военную тему пользуются большой популярностью в КНДР. Их регулярно показывают по центральному ТВ Северной Кореи.