Новости

Какие российские фильмы популярны в КНДР 13:46
Трассу "Кавказ" перекрыли из-за пожара на рынке под Пятигорском 13:38
Итальянские ученые решили расшифровать ДНК Леонардо да Винчи 13:31
Песков рассказал о проблемах жителей Донбасса в других странах 13:23
В Новосибирске начали проверку сообщения об изнасиловании студентки 13:23
В Гамбурге автомобиль протаранил здание, 9 пострадавших 13:19
Видео: Балерины станцевали на МКС 13:13
Министра экономики Дагестана задержали по делу о хищении 20 млн рублей 13:07
Заседание Евразийского межправсовета проходит в Ереване 12:59
Песков объяснил отсутствие приглашений лидерам на День Победы 12:50
Кокпит бомбардировщика B-2 Spirit впервые показали на видео 12:49
Песков назвал очевидной победу Зеленского 12:41
В Москве начался ремонт около Патриарших прудов 12:39
Ученый из Башкирии создал уникальную 3D-модель древнего украшения 12:38
Какая погода будет на Урале в майские праздники 12:35
Стартовали продажи нового Kia ProCeed 12:29
Полиция задержала главу Минэкономики Дагестана 12:28
В Москве проверят наличие нарушений на точках для пикника 12:24
Сильвио Берлускони госпитализирован 12:19
Кофеин помог повысить производительность солнечных элементов 12:16
В Нижегородской области осудили массажистку, сломавшую шею ребенку 12:15
В Москве прогнозируют дачные пробки 12:13
На параде Победы покажут "невидимую" Lada 4x4 12:03
Петербургским семьям оплатят няню за счет бюджета 12:01
МИД России: Москва и Минск выстраивают конструктивный диалог 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
30.04.2019 13:46
Рубрика: В мире

Какие российские фильмы популярны в КНДР

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Российский художественный сериал "Ликвидация” пользуется большой популярностью в Северной Корее, и жители Страны чучхе с удовольствием его пересматривают по несколько раз. В этом "Ликвидация” заняла место советского многосерийного фильма "Семнадцать мгновений весны”, который очень хорошо известен в КНДР и пользуется огромной популярностью у более старшего поколения. Об этом "Российской газете” сообщили источники, которые постоянно живут и работают на территории КНДР.

Напомним, сериал "Ликвидация” режиссера Сергей Урсуляка был снят в 2007 г. Он повествует о борьбе советской власти с преступностью в послевоенной Одессе. Действие разворачивается в 1946 г. Лента состоит из 14 серий. Главную роль начальника отдела по борьбе с бандитизмом Одесского уголовного розыска Давида Марковича Гоцмана сыграл российский актер Владимир Машков.

Фото: Сергей Савостьянов/ РГ
"Просто сейчас не снимается": Владимир Машков не уходит из кино

"Ликвидация" очень популярна в Северной Корее. Они уже цитируют этот сериал, пересмотрев по несколько раз”, - сказал "РГ” один из россиян, работающих в КНДР. Его слова подтвердили и другие источники. "Возможно, стоит пригласить Владимира Машкова в Северную Корею, где ему популярность обеспечена, его здесь очень любят”, - сказал другой россиянин.

Отметим, что ранее и до сих пор в КНДР крайне популярен советский многосерийный фильм "Семнадцать мгновений весны”. В кинотеатрах КНДР все 12 серий иногда показывали без остановки. Вячеслава Тихонова, который сыграл роль Штирлица, власти КНДР неоднократно пытались пригласить в Северную Корею, но эту поездку так и не удалось реализовать.

Вообще, российские и советские киноленты на военную тему пользуются большой популярностью в КНДР. Их регулярно показывают по центральному ТВ Северной Кореи.

В мире Восточная Азия Северная Корея Культура Кино и ТВ Наше кино Персона: Владимир Машков
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков назвал очевидной победу Зеленского
Полиция задержала главу Минэкономики Дагестана
Названы новые профессии на рынке труда в России
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Россияне два дня будут работать на час меньше и смогут продлить отпуск