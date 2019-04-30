Китай успешно вывел на орбиту два научных спутника

Два научно-исследовательских спутника были успешно выведены Китаем на орбиту при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4". Информацию об этом распространила китайская корпорация космической науки и техники.

Запуск был осуществлен во вторник в 6.52 по местному времени (1.52 мск) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это был уже 303-й запуск, пишет РИА Новости.

Два новых спутника будут использоваться КНР для научных экспериментов, исследований земельных ресурсов, топографической съемки и картографии.