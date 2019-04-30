Косачев назвал "циничной и беспардонной" политику США по Венесуэле

Венесуэла сегодня. Две новости рядом. Первая. Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон призвал сподвижников президента Венесуэлы Николаса Мадуро "использовать последний шанс и принять амнистию от временного президента Хуана Гуайдо".

Он обратился к главе минобороны Венесуэлы, председателю высшего трибунала юстиции и командующему президентской гвардией: "Ваше время заканчивается. Это ваш последний шанс. Примите амнистию от временного президента Хуана Гуайдо, защитите конституцию и отстраните Мадуро. Мы исключим вас из санкционного списка. Останетесь с Мадуро, вы пойдете ко дну вместе с этим кораблем".

Вторая. США призывают Россию не вмешиваться в события в Венесуэле, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Особенно сейчас (…) мы ожидаем от России невмешательства в то, что происходит в Венесуэле" - сказал он.

А теперь мой комментарий. Иначе как политикой совершенно циничной и беспардонной, ниже плинтуса и вне международного права, равно как и за пределами элементарных человеческих приличий, уж извините за недипломатичность, я это не назову. Более крепкие выражения оставляю за скобками.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.