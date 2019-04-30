Косачев назвал "циничной и беспардонной" политику США по Венесуэле

Новости

Названы имена членов жюри конкурса "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля 00:10
Цукерберг показал новый Facebook 30.04.2019
Небензя призвал Запад не усугублять санкциями ситуацию в Сирии 30.04.2019
США рассматривают все варианты развития событий в Венесуэле 30.04.2019
Захарова: Вмешательство США может привести к коллапсу ситуации в Венесуэле 30.04.2019
В Коми отметили 370-летие пожарной охраны России 30.04.2019
Назначен новый посол России в Беларуси 30.04.2019
Зеленский извинился за видеоролик с плачущим Кадыровым 30.04.2019
Минэнерго обсудило с Венгрией и Словакией возобновление транзита нефти 30.04.2019
Каракас готов применить оружие, чтобы остановить насилие 30.04.2019
Курс доллара превысил 65 рублей 30.04.2019
Скончалась режиссер Наталия Красноярская 30.04.2019
Порошенко предложил Зеленскому помириться 30.04.2019
Врачи связали ухудшение обоняния с риском скорой смерти 30.04.2019
Жительница Берлина не теряет надежды найти своего отца-фронтовика 30.04.2019
Горсовет Евпатории временно отстранил мэра от должности 30.04.2019
Голландские хозяева забеспокоились о скандале вокруг шоу "Голос. Дети" 30.04.2019
РЖД и авиакомпании в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ 30.04.2019
Создатели "Шерлока" и "Мира Дикого запада" снимут нового "Дракулу" 30.04.2019
Юная фигуристка Трусова выступит в образе "Матери драконов" 30.04.2019
Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра 30.04.2019
В Чечне состоялся самый массовый в России конный поход 30.04.2019
Мадуро призвал венесуэльцев к народной мобилизации 30.04.2019
В Архангельской области впервые за пять лет зарегистрирована корь 30.04.2019
Вышел трейлер сериала "Общество" - нового "Повелителя мух" 30.04.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
30.04.2019 23:20
Рубрика: Власть

Косачев назвал "циничной и беспардонной" политику США по Венесуэле

Текст: Константин Косачев (глава комитета Совета Федерации по международным делам)
Венесуэла сегодня. Две новости рядом. Первая. Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон призвал сподвижников президента Венесуэлы Николаса Мадуро "использовать последний шанс и принять амнистию от временного президента Хуана Гуайдо".
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
США рассматривают все варианты развития событий в Венесуэле

Он обратился к главе минобороны Венесуэлы, председателю высшего трибунала юстиции и командующему президентской гвардией: "Ваше время заканчивается. Это ваш последний шанс. Примите амнистию от временного президента Хуана Гуайдо, защитите конституцию и отстраните Мадуро. Мы исключим вас из санкционного списка. Останетесь с Мадуро, вы пойдете ко дну вместе с этим кораблем".

Вторая. США призывают Россию не вмешиваться в события в Венесуэле, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Особенно сейчас (…) мы ожидаем от России невмешательства в то, что происходит в Венесуэле" - сказал он.

Захарова: Вмешательство США может привести к коллапсу ситуации в Венесуэле

А теперь мой комментарий. Иначе как политикой совершенно циничной и беспардонной, ниже плинтуса и вне международного права, равно как и за пределами элементарных человеческих приличий, уж извините за недипломатичность, я это не назову. Более крепкие выражения оставляю за скобками.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США В мире Южная Америка Венесуэла Законодательная власть Совет Федерации Попытка госпереворота в Венесуэле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Назначен новый посол России в Беларуси
Путин и Эрдоган обсудили Сирию и Ливию
Новую попытку госпереворота предприняли в Венесуэле
Песков рассказал о проблемах жителей Донбасса в других странах
Полиция задержала министра экономики Дагестана