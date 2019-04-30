Ковальчук будет капитаном сборной России на ЧМ по хоккею

Также известны имена его ассистентов. Это двое представителей НХЛ - Александр Овечкин ("Вашингтон") и Евгений Малкин ("Питтсбург"), а также Сергей Плотников из петербургского СКА.

Ранее сегодня стало известно, что Овечкин и его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов присоединились к сборной. Однако сейчас пресс-служба ФХР отмечает, что "в целях акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса четыре игрока национальной команды - защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов - присоединятся к команде 2 мая в Брно".

Чемпионат мира пройдет в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Сборная России вошла в группу В, которой предстоит выступать в Братиславе. Нашими соперниками на групповом этапе станут Швеция, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия.