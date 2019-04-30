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30.04.2019 21:11
Рубрика: Экономика

Курс доллара превысил 65 рублей

Текст: Евгений Гайва

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник 30 апреля вырос к рублю на 0,87 процента и превысил 65 рублей.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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На 19:05 мск курс доллара достигал 65,02 рубля, свидетельствуют данные торгов. В последний раз курс доллара находился выше отметки в 65 рублей 8 апреля.

К закрытию торгов курс американской валюты понизился до 64,6 рубля, что на 0,18 процента выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Курс евро укрепился на 0,68 процента до 72,58 рубля.

При этом цены на нефть растут. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июле 2019 года на бирже ICE в Лондоне подорожал на 1,08 процента -  до 72,31 доллара за баррель.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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