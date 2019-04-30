Лучший ноутбук на Windows? Обозреваем Xiaomi Mi Notebook Air 13

Кто бы мог подумать еще каких-то пять лет назад, что мы будем держать в руках ноутбук от китайской корпорации, на полном серьезе называть его конкурентом MacBook и рассказывать, что он является действительно лучшим продуктом на рынке по соотношению "цена/качество"? И что ему удалось обогнать таких старожилов рынка, как Acer, Asus, HP, Dell и даже в определенном смысле Apple?

Времена поменялись, на дворе 2019 год, и у нас на обзоре Xiaomi Mi Notebook Air 13, который, как вы уже поняли, является действительно одним из лучших, если не лучшим ноутбуком на Windows. Почему мы так смело об этом говорим? Давайте разбираться!

Чтобы сразу расставить все точки над i, скажу, что ноутбук продается по цене около 55 тысяч рублей. За эту цену вы получаете FullHD, intel Core i5, 8 Гб оперативной памяти стандарта DDR4, SSD-диск объемом 256 Гб, видеокарту NVIDIA GeForce MX150 с 2 Гб ОЗУ, модуль Bluetooth 4.1 (жаль, что не пятого поколения, но это было бы уже чересчур хорошо), сканер отпечатка пальца (поддерживает технологию Windows Hello, поэтому работает идеально) и полноценный набор портов!

Два USB 3.0, USB Type-C (используется еще и для зарядки), HDMI и разъем для наушников 3,5-мм. Удивительно, но с таким набором железа ноутбук весит всего лишь 1.3 кг, которые еще и ощущаются гораздо легче. Впервые взяв ноутбук в руки, я был удивлен, насколько им удобно и легко пользоваться. За эргономику Xiaomi можно смело похвалить, вопросов тут нет и быть не может.

Признаюсь честно, я - давний "маковод", потому очень привык к клавиатуре MacBook и восхитительному тачпаду (правда, без Force Touch). Так что я испытывал очень большой скепсис по поводу удобства клавиатуры и тачпада в Mi Notebook Air 13. Ведь хорошие клавиатуры у Windows-ноутбуков - редкость, а хороших тачпадов - попросту нет.

Но когда я начал работать на этом ноутбке, понял, насколько велико удовольствие от печатания текстов на нем (этот материал печатался на Xiaomi Mi Notebook Air 13). Клавиатура поначалу казалась странной, расположение не очень удобным под мои руки, а ход клавиш так и вовсе бесил. Но, поработав первые два часа, я влюбился в эту клавиатуру. Она очень удобная, ход клавиш позволяет набирать текст действительно быстро, не отвлекаясь на поиск нужных букв.

Приятным бонусом стали крупные буквы и значки, нанесенные на клавиатуру. Вечером не приходится ломать глаза, чтобы найти символ, который используется не очень часто. А вот за что стоит поругать клавиатуру, так это за подсветку. Работает она только первые секунд 10, а потом гаснет. Чтобы заново активировать ее, нужно нажать любую кнопку. Но, согласитесь, в темноте это делать неудобно. Настроить это автоотключение в настройках никак нельзя. Очень грустно, но с этим приходится мириться. А вот к тачпаду не возникло никаких вопросов. Он божественен (среди Windows-ноутбуков - однозначно лучший, если сравнивать с MacBook - вкусовщина). Он большой, удобный, палец скользит по нему идеально, сканер отпечатка пальца работает тоже четко и без нареканий. За тачпад ноутбуку от Xiaomi - твердая пятерка.

Про экран сказать особо нечего. Он не сенсорный, как у некоторых конкурентов, и ничем особо не выделяется. В хорошем смысле, конечно же. Это очень яркий и сочный FullHD с достаточно большой рамкой внизу. По бокам рамки достаточно тонкие, так что экран в целом оставляет хорошее впечатление. Нижнюю рамку перестаешь замечать вовсе после нескольких дней использования.

Есть тут и простенькая фронтальная камера, которой вполне хватит для звонков по Skype. Большего от нее и не требуется, а инфракрасного сканирования лица Windows Hello тут нет (но есть сканер отпечатка пальца).

Mi Notebook Air 13 в первую очередь является рабочим устройством. От устройства подобного рода требуется достаточная производительность в легком корпусе. И с производительностью здесь все в полном порядке. Конечно, это не игровая машина, и играть на нем даже в условный Counter-Strike - явно плохая идея. Но если захочется поиграть в условный Hearthstone, то с этим машина справится без проблем. А вот с тяжелыми программами у ноутбука проблем нет. Photoshop, Lightroom, Word, Браузер, настольное приложение Spotify - все это ноутбук спокойно открыл одновременно, не тормозя и не лагая. Если же работать в одной-двух программах, то компьютер будет справляться на ура - никаких тормозов вы не увидите в помине.

Стоит упомянуть и очень неплохой звук. Он не очень громкий, зато достаточно чистый, чего вполне хватит, например, для просмотра рабочего материала. А благодаря поддержке Bluetooth вы с легкостью сможете подключить свои любимые беспроводные наушники (я подключал AirPods), и наслаждаться последним сезоном "Игры престолов". Не хотите беспроводные? Подключите проводные - миниджек тут тоже есть.

Отдельно похвалю корпус. Он очень приятен на ощупь, а крышка ноутбука совершенно чиста. Она сделана из сплошного металла без логотипов и вырезов. Респект Xiaomi за такое решение. Ну и конечно, ноутбук прошел "тест на MacBook" - его легко можно открыть одной рукой. Хвалю.

Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. И этот ноутбук не является исключением. Речь о батарее. По заявлениям Xiaomi, ноутбук проработает от одного заряда 6-7 часов в режиме воспроизведения видео - при максимальной яркости и громкости на уровне 50 процентов. К сожалению, это не так.

Многие мои подозрения были связаны с тем, что у меня на руках тестовый экземпляр, но, поговорив с коллегами и почитав отзывы первых покупателей, я пришел к выводу, что такая проблема возникла не только у меня. Ноутбук работает 3-3,5 часа при просмотре видео, 4 часа при печатании текстов и часа 1,5-2 при очень серьезной нагрузке. Надеюсь, что в Xiaomi поработают над увеличением времени автономной работы.

С другой стороны, эта проблема частично компенсируется быстрой зарядкой по USB Type-C. Полтора часа зарядки - и ноутбук готов к работе. Вот это здорово. Но на долгий полет в самолет его не взять.

Подытожим. Это действительно классный, недорогой и прекрасный почти во всех отношениях ноутбук, который идеально подойдет для учебы или работы. Его не стыдно подарить школьнику или студенту, можно купить себе для личного использования. И только небольшое время работы может стать минусом.

И все же я настоятельно рекомендую его к покупке. Признаться честно, я очень неохотно отдаю этот ноутбук обратно, ведь мне он действительно понравился, что бывает нечасто. И уж тем более я редко готов сказать о том, что у Xiaomi получилось лучше и дешевле. В данной ситуации ответственно заявляю: она смогла сделать очень достойного конкурента MacBook. И самое главное - дешевого.