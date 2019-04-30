Лукашенко: Трудолюбие и верность традициям - залог развития страны

Первомайский триумф труда, по словам Александра Лукашенко, за свою более чем вековую историю стал "символом солидарности людей разных профессий и поколений". Президент Беларуси адресовал соотечественникам поздравление с Праздником весны, мира и труда, сообщает 30 апреля пресс-служба главы государства.

В республике, подчеркнул президент, "отмечают этот день с особым воодушевлением, адресуя слова уважения каждому труженику и трудовому коллективу, выражая глубокую признательность ветеранам труда. Тем, кто строил надежный фундамент национального достояния независимой страны и передал достойную эстафету молодой смене".

Все современные достижения, акцентировал внимание белорусский руководитель, к которым он отнес сохранение и модернизацию советских промышленных гигантов, создание инновационных производств, внедрение высоких технологий - результат единой упорной созидательной работы.

Лукашенко выразил убеждение в том, что трудолюбие, верность традициям и любовь к Родине "являются залогом дальнейшего развития и процветания Беларуси".

Кстати, по традиции белорусы в среду, 1 мая, выйдут на маевку, информируют местные источники. Праздничные мероприятия, организуемые Федерацией профсоюзов РБ, пройдут во всех регионах страны. В Минске состоится церемония возложения цветов к стеле "Минск - город-герой", после которой в небо запустят белых голубей - символ мира и труда, а основной площадкой праздника в столице станет парк Победы.