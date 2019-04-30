Медведев обозначил ключевые задачи, стоящие перед ЕАЭС

В этом году в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), объединяющем Россию, Казахстан, Беларусь, Киргизию и Армению, отмечают 25-летие самой идеи интеграции и пятилетие с момента подписания союзного договора. Главы правительств пяти стран обсудили, как идут процессы формирования союза.

- Пять лет - период относительно недолгий, но можно говорить о результатах, - считает глава российского правительства Дмитрий Медведев. - Главный из них заключается в том, что интеграционный проект в целом состоялся.

Самое главное, что ЕАЭС смог в целом сформировать общий рынок и создать условия для развития бизнеса. Как результат, в прошлом году ВВП союза вырос на 2,5 процента. Это означает, что правительства смогли справиться с задачей по обеспечению экономического роста выше 2 процентов. "Нужно стремиться к таким результатам и в этом году", - подчеркнул Медведев. Промышленное производство повысилось почти на три процента, на 19 процентов - торговля с третьими странами.

Председатель правительства России обозначил ряд, по его мнению, ключевых задач, стоящих сейчас перед ЕАЭС. Первая - развитие и внедрение цифровых технологий как залога конкурентоспособности.

Вторая - укрепление внутреннего контура интеграции и совершенствование наднационального регулирования. До сих пор страны не решили проблемы ограничений для свободной торговли. "Эти препятствия есть во всех экономиках", - заявил Медведев. А выполнение специально прописанной для устранения барьеров "дорожной карты", признал он, идет не самыми быстрыми темпами.

Третья задача - развитие сферы технического регулирования. "В наших общих интересах, чтобы на рынок союза поступала качественная продукция", - сказал российский премьер. Уже принято 47 технических регламентов ЕАЭС, 12 находятся в стадии разработки. Дмитрий Медведев предложил коллегам ускорить их согласование.

Четвертое направление работы связано с прослеживаемостью товаров на рынке союза. Механизм маркировки товаров себя хорошо зарекомендовал, считает премьер, и должен постепенно расширяться. "Нужно создать такую систему, которая будет приемлема по всех странах", - указал глава российского правительства.