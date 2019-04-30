Медведев: Предложения РФ по газу применимы к новым властям Украины

Российские предложения по газовому сотрудничеству с Украиной, прозвучавшие 22 марта в рамках встречи главы российского правительства с экс-кандидатом в президенты Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, применимы и по отношению к новым властям соседнего государства, где победу на выборах президента одержал Владимир Зеленский.

"Мы ничего не меняем в своей позиции. Дело не в том, кто победил, а в том, как дальше работать или, наоборот, не работать", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов после заседания Евразийского межправительственного совета. "Было бы желание, что называется", - добавил он.