Россия не будет ограничивать поставки молочной продукции из Беларуси

Россия откажется от отраслевого принципа ограничений на поставки белорусской молочной продукции, заменив его временным запретом для конкретных предприятий, по каждой из которых будет проводиться тщательный анализ.

"Мы договорились о том, что все те вопросы, которые у нас есть по молоку, - по всем предприятиям, которые сейчас еще не могут продавать свою продукцию на российском рынке - мы введем временные ограничения, то есть ничего не изменится, и по каждому предприятию будем разбираться", - рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев о том, как будет решаться вопрос с ограничениями на импорт из Беларуси молока и молочной продукции.

Работу каждой компании планируется тщательно проанализировать. Соответствующие поручения, добавил председатель правительства, он дал министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву и руководителю Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергею Данкверту.