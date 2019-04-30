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30.04.2019 15:15
Рубрика: Власть

Россия не будет ограничивать поставки молочной продукции из Беларуси

Текст: Владимир Кузьмин (Ереван)

Россия откажется от отраслевого принципа ограничений на поставки белорусской молочной продукции, заменив его временным запретом для конкретных предприятий, по каждой из которых будет проводиться тщательный анализ.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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"Мы договорились о том, что все те вопросы, которые у нас есть по молоку, - по всем предприятиям, которые сейчас еще не могут продавать свою продукцию на российском рынке - мы введем временные ограничения, то есть ничего не изменится, и по каждому предприятию будем разбираться", - рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев о том, как будет решаться вопрос с ограничениями на импорт из Беларуси молока и молочной продукции.

Работу каждой компании планируется тщательно проанализировать. Соответствующие поручения, добавил председатель правительства, он дал министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву и руководителю Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергею Данкверту.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Беларусь Правительство Правительство Председатель Правительства Отношения России и Беларуси Импорт молочной продукции из Беларуси
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