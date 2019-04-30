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30.04.2019 17:46
Рубрика: В мире

МИД РФ предупредил о беспорядках в Каракасе

Текст: Константин Волков

Департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ опубликовал 30 апреля в Twitter информацию о ситуации в Каракасе.

"В Каракасе в районе базы военно-воздушных сил "Ла Карлота" проходят выступления сторонников оппозиции; столкновения с силами правопорядка", - сказано в сообщении.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В Венесуэле ограничен доступ к соцсетям

При этом посольство РФ в Каракасе пока что не намерено усиливать меры безопасности. Согласно заявлению сотрудника дипмиссии, которое цитирует "Интерфакс", обстановка в столице Венесуэлы в целом остается спокойной, сведений о пострадавших гражданах России нет. При этом в дипломаты подчеркнули, что рекомендуют держаться в стороне от скоплений людей. По их словам, "все российские граждане, приезжающие в Венесуэлу, проходят необходимый инструктаж".

Ранее 30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал военных свергнуть режим законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. После его призывов власти Венесуэлы ограничили доступ к соцсетям, через которые передавалась видеозапись выступления. Вскоре после выступления Гуайдо в районе транспортной развязки Альтамира неподалеку от базы ВВС "Ла Карлота" группа военных перекрыла дорогу.

Как заявили власти, "идет нейтрализация группы военных-предателей". Также, согласно заявлениям властей, в целом ситуация в стране под контролем. Как отметил  министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, обстановка в казармах во всех восьми военных округах страны остается спокойной, войска несут службу в обычном режиме, и "намерены твердо защищать национальную конституцию и законные власти страны".

В мире Южная Америка Венесуэла Правительство МИД Попытка госпереворота в Венесуэле
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