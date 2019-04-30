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30.04.2019 21:08
Рубрика: Власть

МИД РФ призвал ООН решить проблему фейковых новостей

Текст: Константин Волков
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на заседании комитета Генассамблеи ООН по информации, призвала международную организацию использовать свои опыт и авторитет, чтобы разработать способы противодействия дезинформации, в том числе - недостоверным (фейковым) новостям.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

"Медийные технологии все больше становятся орудием информационной войны", - отметила дипломат в своем выступлении.

Также, по словам Захаровой, "существенным вызовом остается феномен дезинформации и вышедшие на новый уровень, к сожалению, ее проявления в виде "фейковых новостей".

Фото: Reuters
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"Наш призыв к совместной разработке принципов и методов противодействия дезинформации с учетом позиций всех заинтересованных сторон (площадкой для этого диалога могла быть стать в частности ООН) по-прежнему не находит должного отклика. Надеемся, что опыт ООН, ее роль и авторитет будут востребованы на этом направлении", - подчеркнула Захарова.

Также она предупредила, что "мир подходит к опасной черте, когда в информационном пространстве разворачивается масштабное противостояние по лекалам холодной войны, а стороны, создавая образ внешнего врага, демонстрируют полную неготовность идти на диалог. Как показывает всемирная история, последствия таких международных процессов могут оказаться весьма трагичными".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Международные организации ООН
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