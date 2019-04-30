МИД РФ призвал ООН решить проблему фейковых новостей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на заседании комитета Генассамблеи ООН по информации, призвала международную организацию использовать свои опыт и авторитет, чтобы разработать способы противодействия дезинформации, в том числе - недостоверным (фейковым) новостям.

"Медийные технологии все больше становятся орудием информационной войны", - отметила дипломат в своем выступлении.

Также, по словам Захаровой, "существенным вызовом остается феномен дезинформации и вышедшие на новый уровень, к сожалению, ее проявления в виде "фейковых новостей".

"Наш призыв к совместной разработке принципов и методов противодействия дезинформации с учетом позиций всех заинтересованных сторон (площадкой для этого диалога могла быть стать в частности ООН) по-прежнему не находит должного отклика. Надеемся, что опыт ООН, ее роль и авторитет будут востребованы на этом направлении", - подчеркнула Захарова.

Также она предупредила, что "мир подходит к опасной черте, когда в информационном пространстве разворачивается масштабное противостояние по лекалам холодной войны, а стороны, создавая образ внешнего врага, демонстрируют полную неготовность идти на диалог. Как показывает всемирная история, последствия таких международных процессов могут оказаться весьма трагичными".