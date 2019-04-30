МИД России: Москва и Минск выстраивают конструктивный диалог

По его словам, "проблемы в двусторонних отношениях не могут не возникать, потому что связи, особенно в экономике, между нашими странами очень тесные. Но самое главное, что эти вопросы решаются. Поиск взаимоприемлемых развязок ведется постоянно".
Дипломат в связи с этим отметил, что "диалог всегда носит конструктивный и взаимоуважительный характер".
Советник-посланник посольства Беларуси в РФ Наталья Кислякова также подчеркнула, что в СМИ создается неоправданная шумиха вокруг отношений Минска и Москвы. "Крайне много кричащих заголовков, провокационных вбросов, поверхностных суждений", - отметила она.