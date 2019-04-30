МИД России: Москва и Минск выстраивают конструктивный диалог

Хотя в отношениях России и Беларуси иногда возникают спорные вопросы, диалог между ними носит конструктивный характер. Об этом заявил 30 апреля начальник отдела Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Александр Кондаков во время выступления на экспертном семинаре "Россия и Беларусь: в поисках эффективной формулы союзничества в период геополитической турбулентности".

По его словам, "проблемы в двусторонних отношениях не могут не возникать, потому что связи, особенно в экономике, между нашими странами очень тесные. Но самое главное, что эти вопросы решаются. Поиск взаимоприемлемых развязок ведется постоянно".

Дипломат в связи с этим отметил, что "диалог всегда носит конструктивный и взаимоуважительный характер".

Советник-посланник посольства Беларуси в РФ Наталья Кислякова также подчеркнула, что в СМИ создается неоправданная шумиха вокруг отношений Минска и Москвы. "Крайне много кричащих заголовков, провокационных вбросов, поверхностных суждений", - отметила она.