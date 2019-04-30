Минэнерго обсудило с Венгрией и Словакией возобновление транзита нефти

30 апреля Минэнерго РФ провело переговоры с нефтетранспортными компаниями Венгрии и Словакии о возобновлении транзита российской нефти через южную ветку нефтепровода "Дружба". Как сообщила пресс-служба ведомства, стороны ожидают, что транзит восстановится "в кратчайшие сроки".

Минэнерго также подтвердило, что 29 апреля очищенная от примесей нефть, отвечающая ГОСТу, поступила на приграничную с Беларусью станцию "Унеча", однако теперь поступление хорошей нефти ожидается на белорусском Мозырском НПЗ 3-4 мая, а не 2-3, как сообщалось ранее. Из трубопровода продолжается вытеснение нефти, загрязненной хлоридами, уточняется в сообщении ведомства.

Поток нефти в трубопроводе "Дружба", который снабжает сырьем Беларусь, далее Украину, Словакию, Венгрию, а также Польшу и Германию, был загрязнен в апреле органическими хлоридами под Самарой. На российской территории ведется расследование с привлечением правоохранительных органов.